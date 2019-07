MutuiOnline, Alessio Santarelli nominato direttore generale della divisione broking

Alessio Santarelli ha assunto l’incarico di direttore generale per i business tradizionali (mutui, prestiti, assicurazioni, tariffe, etc.) della divisione broking di MutuiOnline, con l’obiettivo di rinforzare e accelerare lo sviluppo degli stessi.

Al soddisfacimento dei requisiti regolamentari previsti, Santarelli entrerà altresì nei consigli di amministrazione delle società operanti in tale perimetro. Il manager riporta a Marco Pescarmona, che manterrà una responsabilità di supervisione sull’attività della divisione broking di MutuiOnline. Santarelli proviene da un’esperienza professionale di oltre 8 anni in Amazon, dove da ultimo ricopriva il ruolo di General Manager del business Kindle e Print on Demand in Europa, con base in Lussemburgo.

In precedenza, Santarelli ha maturato una significativa esperienza lavorativa nel private equity (Barclays Capital) ed in consulenza strategica per istituzioni finanziarie (McKinsey).