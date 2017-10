MutuiperlaCasa e Auxilia Finance, sottoscritto accordo di partnerhip

di

MutuiperlaCasa e Auxilia Finance hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che consentirà alla prima di ampliare i servizi offerti ai visitatori del proprio sito, che avranno a partire da oggi la possibilità di farsi seguire da un professionista in grado di fornire una consulenza tailor-made, guidandolo nell’individuazione della tipologia di mutuo più rispondente alle sue esigenze.

“Questa opzione – si legge in una nota – risponde a una necessità espressa dagli utenti del portale, di poter disporre anche di soluzioni personalizzate per poter avere chiarimenti a eventuali dubbi e per richieste di approfondimento e di guida nella vastità del mondo dei mutui. MutuiperlaCasa si è dimostrata ancora una volta attenta alle richieste del proprio pubblico e proattiva nel tradurle prontamente in nuove soluzioni e servizi in grado di rispondere ai need emergenti”.

Navigando sul sito di MutuiperlaCasa gli utenti possono consultare le varie tipologie di mutuo disponibili sul mercato ed effettuare una ricerca comparativa sui mutui con finalità classiche (prima casa, surroga, sostituzione e liquidità, consolidamento debiti e liquidità), optando anche per un servizio di consulenza telefonica di un esperto di Auxilia Finance.

“Con la sua consolidata esperienza sui prodotti finanziari – prosegue la nota – Auxilia saprà offrire dettagli approfonditi e consigli su tutte le tipologie di mutuo, anche quelle non trattate a livello di comparazione da MutuiperlaCasa, quali mutuo per acquisto di immobili commerciali, case all’asta, mutuo per ristrutturazione, mutuo per donazione e muto 100% mutuo giovani. I visitatori interessati potranno mettersi in contatto con un consulente di Auxilia Finance, lasciando i propri dati su un form disponibile in tutte le sezioni del sito MutuiperlaCasa. Entro 24 ore dall’inoltro della richiesta il consulente contatterà l’interessato”.

“Siamo felici di aver trovato in MutuiperlaCasa un partner di fiducia, tra i leader sul mercato, che ci ha offerto l’opportunità di entrare nel mondo della consulenza finanziaria online, mettendo al servizio di famiglie e professionisti la nostra competenza e conoscenza del mercato finanziario per guidarli in modo trasparente nella scelta della soluzione di mutuo più adatta a loro. Questa partnership rafforza la nostra presenza nel mercato online integrando e allargando la nostra offerta. I nostri agenti operano su tutto il territorio nazionale e sono pronti a raccogliere questa sfida”, ha sottolineato Andrea Cutolo, business development manager di Auxilia Finance.

“Questa collaborazione ci dà l’opportunità di rispondere alla crescente esigenza nel settore finance di trovare online soluzioni personalizzate in base alle proprie necessità. Grazie ad Auxilia Finance il nostro visitatore potrà decidere se scegliere tra le offerte delle banche del nostro comparatore, oppure se farsi contattare da un consulente al credito, preparato e competente, che si occupi di tutti gli aspetti legali relativi alla richiesta di mutuo e che accorci i tempi di risposta delle banche. Siamo contenti che Auxilia Finance, istituzione che opera da quasi 10 anni sul mercato, ci abbia scelti e siamo certi che questa partnership possa portare valore a tutta la filiera”, ha aggiunto Morena Giordano, brand & communication manager di Mutuiperlacasa.

MutuiperlaCasa e Auxilia Finance, sottoscritto accordo di partnerhip ultima modifica: da