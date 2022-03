MutuiSi: al via accordo con Intesa Sanpaolo per servizi di comparazione online

MutuiSi, canale digitale di comparazione on line di Monety società del gruppo Gabetti, ha stretto un accordo di collaborazione con Intesa Sanpaolo. La società, con il canale online mutuiSi.it, dedicato alla consulenza e alla ricerca di mutui e prestiti personali, agirà in qualità di mediatore creditizio per i prodotti dell’Istituto.

Nello specifico, mutuiSi.it favorirà la messa in relazione della banca con i potenziali clienti attraverso la propria piattaforma online, facilitando il confronto oggettivo e trasparente tra i prodotti offerti da Intesa Sanpaolo e quelli similari forniti da altre banche o istituti finanziari.

In particolare, i prodotti oggetto dell’accordo sono: Acquisto Mutuo Domus; Surroga – Mutuo Domus; Mutuo in Tasca – Mutuo Domus con finalità Acquisto; MutuoUp – Mutuo Domus con finalità Acquisto; Spese e Investimento – Mutuo Domus.

“Sono molto soddisfatto della finalizzazione di questo accordo, che ci consente di operare come mediatore creditizio per una delle più importanti banche del Paese – ha dichiarato Antonio Ferrara, amministratore delegato di Monety –. Grazie a questa collaborazione, integriamo ulteriormente il portafoglio dei nostri partner, rispondendo in modo sempre più completo e puntuale alle esigenze del mercato”.

“La sottoscrizione dell’accordo è frutto di un’intensa attività di confronto con i referenti di Intesa Sanpaolo, con cui abbiamo posto le basi per un rapporto di reciproca soddisfazione nel tempo che ci rende davvero molto orgogliosi. A loro va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione che ci hanno riservato – ha aggiunto Andrea Negri, vicepresidente di Monety -. La partnership con ISP, unitamente all’accordo sottoscritto con immobiliare.it e al prossimo rilascio del nuovo portale di mutuiSi.it, certificano l’attenzione che stiamo riservando al canale digitale”.