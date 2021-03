Mutuisupermarket: Irs a 20 anni salito dello 0,40% tra gennaio e marzo 2021

I prezzi stabili degli immobili e un nuovo modo di vivere gli ambienti domestici stanno spingendo molte persone a valutare un trasloco in una nuova casa di proprietà. “Il mese di marzo dà segnali positivi per il proseguo del 2021 con tassi di interesse convenienti e offerte bancarie sempre vantaggiose: è ottimo il momento sia per decidere di comprare casa, finanziando l’acquisto con un mutuo, sia per surrogare, scegliendo una nuova banca che offre condizioni migliori rispetto a quelle del mutuo che si sta pagando”, spiega l’osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da Fairone, società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa.

I tassi: Irs salito di 40 punti base, riassorbiti dalle banche

Da gennaio ad oggi gli Irs (indici su cui si basa la determinazione del costo dei mutui a tasso fisso) con durate pari o superiori a 20 anni hanno registrato un incremento medio di circa 40 punti base: l’Irs a 20 anni è passato dallo 0,07% medio di gennaio allo 0,29% medio di febbraio, all’attuale 0,46%.

“Le banche, in generale, hanno assorbito del tutto o in buona parte l’aumento degli indici Irs riducendo la propria marginalità. Per un mutuo a tasso fisso a 20 anni, da gennaio a marzo, Unicredit e Bper Banca hanno mantenuto invariate le proprie offerte; Bnl ha aumentato in media i tassi fissi di soli 3 punti base per i mutui per acquisto e di 12 punti base per i mutui di surroga; Credit Agricole ha incrementato in media i tassi fissi di soli 7 punti base; Intesa Sanpaolo ha incrementato i tassi fissi di soli 15 punti base; Credem ha aumentato in media i tassi fissi tra i 15 e i 20 punti base”, precisa l’osservatorio di MutuiSupermarket.it. L’Euribor, analogo indice per i mutui a tasso variabile, nel mese di marzo 2021 registra una media di -0.54%, in sostanziale stabilità rispetto i mesi precedenti.

Le migliori offerte a tasso fisso e variabile sul portale

Ad oggi, per un’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di 2.400 euro su un immobile situato a Milano del valore di 220.000 euro, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 20 anni, le migliori offerte disponibili sul portale Mutuisupermarket risultano:

Finalità Acquisto

Simulazione a tasso variabile (Mutuisupermarket)

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,80% 0,26% € 598,58 0,38% 2 Banca Sella 1,00% 0,45% € 610,09 0,61% 3 Credit Agricole 1,02% 0,48% € 611,78 0,67% 4 Credem 0,95% 0,40% € 607,07 0,68% 5 Webank 1,25% 0,71% € 625,78 0,77% 6 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,88% 7 Banco BPM 1,25% 0,71% € 625,78 0,94% 8 BNL 1,40% 0,84% € 633,85 1,03% 9 BPER Banca 1,40% 0,85% € 634,53 1,04% 10 Deutsche Bank 1,10% 1,11% € 650,75 1,24% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,10% 1,10% € 650,12 1,36%

Simulazione a tasso fisso (Mutuisupermarket)

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,60% € 619,18 0,72% 2 Credit Agricole 0,62% € 620,40 0,81% 3 Credem 0,54% € 615,53 0,82% 4 BNL 0,65% € 622,23 0,84% 5 Banca Sella 0,80% € 631,44 0,96% 6 BPER Banca 0,83% € 633,29 1,02% 7 Banco BPM 0,87% € 635,77 1,10% 8 Webank 1,08% € 648,86 1,15% 9 Intesa Sanpaolo 0,95% € 640,73 1,19% 10 Deutsche Bank 1,41% € 669,78 1,55% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,67% € 686,56 1,94%

Finalità Surroga

Simulazione a tasso variabile (Mutuisupermarket)

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,80% 0,26% € 598,58 0,30% 2 Credem 1,09% 0,54% € 615,53 0,62% 3 Credit Agricole 1,07% 0,53% € 614,80 0,64% 4 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,76% 5 Webank 1,35% 0,81% € 631,93 0,81% 6 Banco BPM 1,30% 0,76% € 628,85 0,86% 7 BNL 1,45% 0,89% € 636,94 0,94% 8 BPER Banca 1,65% 1,10% € 650,12 1,19% 9 Banca Sella 1,75% 1,20% € 656,42 1,30% 10 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,20% 1,20% € 656,42 1,34% 11 Deutsche Bank 1,40% 1,41% € 669,78 1,42%

Tabella: Simulazione a tasso fisso (Mutuisupermarket)