Mutuisupermarket.it: le offerte più basse sul portale a febbraio 2021

I tassi sui mutui si mantengono bassi anche a febbraio. Secondo l’osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it, il mondo bancario sta avanzando proposte di mutuo molto convenienti sia per l’acquisto sia per la surroga.

“I tassi di interesse offerti dalle banche, che fanno a gara per accaparrarsi i clienti, sono praticamente azzerati e, da quanto è emerso dall’ultima riunione del 21 gennaio, Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, ha confermato nuovamente che proseguirà, come è successo dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a incoraggiare il trend dei tassi molto bassi”, si legge nel report.

Fra le novità più recenti su Mutuisupermarket.it figurano: Ubi che ha ridotto da 5 a 10 punti base gli spread sui mutui a tasso fisso; Deutsche Bank che ha ridotto di 10 punti base gli spread sui mutui a tasso fisso con durata fino a 25 anni.

Mutui a tasso fisso: le offerte più basse su Mutuisupermarket

Secondo l’osservatorio di febbraio, i mutui a tasso fisso sono convenienti, considerando che gli Indici Irs a 10 anni sono in territorio negativo a -0,09%; quelli a 15 anni si attestano sullo 0,15%, mentre quelli a 20 si aggirano sullo 0.27%.

Ad esempio, per un mutuo d’acquisto a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, le 5 migliori proposte risultano quelle di: Unicredit (in filiale, Tan 0,60%, rata 619,18euro; Taeg 0,72%); Crédit Agricole (in filiale, Tan 0,55%, rata 616,14euro; Taeg 0,74%); Banca Sella (da casa, Tan 0,60%, rata 619,18euro; Taeg 0,75%); Webank (da casa, Tan 0,77%, rata 629,59euro; Taeg 0,84%); Bnl (in filiale, Tan 0,65%, rata 622,23euro; Taeg 0,84%).

Mutui a tasso variabile

Quanto al variabile, l’Euribor a 1 mese a -0,553% e quello a 3 mesi è -0,547. Ad esempio, per un mutuo d’acquisto a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, i primi 5 istituti che offrono le condizioni più vantaggiose su Mutuisupermarketi.it sono: Unicredit (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; Tan 0,26%; rata 598, 64euro, Taeg 0,38%); Banca Sella (da casa, indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; Tan 0,45%; rata 610,15 euro; Taeg 0,61%); %); Crédit Agricole (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,02%; Tan 0,48%; rata 607,14 euro, Taeg 0,68%); Credem (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,95%; Tan 0,40%; rata 607,14 euro, Taeg 0,68%); Webank (da casa, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,25%; Tan 0,71%; rata 625,84 euro, Taeg 0,77%).

Surroga a tasso fisso

In questo proseguo della pandemia, è un buon periodo anche per rottamare il vecchio mutuo. Ad esempio, per una surroga a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, fra i 5 migliori prodotti su Mutuisupermarket.it risultano quelli offerti da Unicredit (in filiale, Tan 0,60%; rata 619,18 euro; Taeg 0,64%); Crédit Agricole (in filiale, Tan 0,80%; rata 631,44 euro; Taeg 0,91%); Bnl (in filiale, Tan 0,95%; rata 640,73 euro; Taeg 1,00%); Credem (in filiale, Tan 0,94%; rata 640,11 euro; Taeg 1,02%); Ubi Banca (in filiale, Tan 1,00%; rata 643,85 euro; Taeg 1,12%).

Surroga a tasso variabile

Invece, per una surroga a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, i primi 5 istituti che offrono le proposte più convenienti sul portale sono: Unicredit (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; Tan 0,26%; rata 598,64 euro, Taeg 0,30%); Credem (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,09%; Tan 0,54%; rata 615,59 euro, Taeg 0,62%); Crédit Agricole (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,07%; Tan 0,53%; rata 614,86 euro, Taeg 0,62%); Bnl (in filiale, indice Euribor 1 mese, Spread 1,25%; Tan 0,70%; rata 625,41 euro, Taeg 0,75%); Intesa Sanpaolo (in filiale, indice Euribor 1 mese, Spread 1,20%; Tan 0,66%; rata 622,84 euro, Taeg 0,78%).