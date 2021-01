Mutuisupermarket.it: tassi ai minimi storici e disponibilità banche possono sostenere ripresa dell’immobiliare nel 2021

“Il 2021 può essere l’anno della ripresa del comparto immobiliare, nonostante la pandemia, proprio grazie alla convenienza dei mutui, con i tassi che si attestano sempre ai minimi storici e gli istituti di credito che spingono le erogazioni”. Si apre così l’osservatorio mensile di gennaio targato MutuiSupermarket.it.

“Anche a gennaio 2021, bisogna cogliere l’opportunità di accendere un mutuo sia che si tratti di un finanziamento destinato all’acquisto della prima casa sia di surroga per ottenere condizioni migliorative – precisa la società -. Il momento è ancora propizio almeno da questo punto di vista: i tassi di interesse offerti dalle banche sono quasi azzerati e la Banca centrale europea proseguirà, come è successo dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a incoraggiare questo trend”.

Secondo gli ultimi dati a disposizione:

Intesa Sanpaolo ha ridotto i tassi fissi fino a 15 punti base;

ha ridotto i tassi fissi fino a 15 punti base; Credem ha incrementato gli spread sui tassi fissi fino a 5 punti base;

ha incrementato gli spread sui tassi fissi fino a 5 punti base; Deutsche Bank ha aumentato gli spread sui tassi variabili fino a 10 punti base.

Mutui a tasso fisso, le offerte di gennaio sul portale

“Saranno vantaggiosi i mutui a tasso fisso, considerando che gli Indici Irs a 10 anni sono in territorio negativo a -0,23%, quelli a 15 anni sono a -0,04%, mentre quelli a 20 toccano lo 0,05%”, spiega il report.

In base alle offerte disponibili su Mutuisupermarket.it, per un mutuo d’acquisto a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, le 5 migliori proposte risultano quelle di:

Unicredit (in filiale, TAN 0,50%, rata 613,11€; TAEG 0,62%);

(in filiale, TAN 0,50%, rata 613,11€; TAEG 0,62%); Credem (in filiale, TAN 0,35%, rata 604,07€; TAEG 0,63%);

(in filiale, TAN 0,35%, rata 604,07€; TAEG 0,63%); Crédit Agricole (in filiale, TAN 0,55%, rata 616,14€; TAEG 0,74%);

(in filiale, TAN 0,55%, rata 616,14€; TAEG 0,74%); Banco Bpm (in filiale, TAN 0,51%, rata 615,53€; TAEG 0,77%);

(in filiale, TAN 0,51%, rata 615,53€; TAEG 0,77%); Banca Sella (da casa, TAN 0,62%, rata 620,40€; TAEG 0,77%).

Mutui a tasso variabile, le offerte di gennaio

Quanto al variabile, l’Euribor a 1 mese a -0,557% e quello a 3 mesi è -0,552.

Ad esempio, per un mutuo d’acquisto a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, i primi 5 istituti che offrono le condizioni più vantaggiose sono:

Unicredit (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; TAN 0,25%; rata 598, 10€, TAEG 0,37%);

(in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; TAN 0,25%; rata 598, 10€, TAEG 0,37%); Credem (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,75%; TAN 0,19%; rata 594,65€, TAEG 0,47%);

(in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,75%; TAN 0,19%; rata 594,65€, TAEG 0,47%); Banca Sella (da casa, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,39%; rata 606,59€; TAEG 0,53%);

(da casa, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,39%; rata 606,59€; TAEG 0,53%); Crédit Agricole (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,96%; TAN 0,41%; rata 607,68€, TAEG 0,60%);

(in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,96%; TAN 0,41%; rata 607,68€, TAEG 0,60%); Bper Banca (in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,05%; TAN 0,49%; rata 612,62€, TAEG 0,68%).

Le surroghe a tasso fisso

In questa fase di terza ondata, è un buon periodo anche per surrogare il vecchio mutuo. Ad esempio, per una surroga a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, fra i 5 migliori prodotti risultano quelli offerti da:

Unicredit (in filiale, TAN 0,50%; rata 613,11€; TAEG 0,54%);

(in filiale, TAN 0,50%; rata 613,11€; TAEG 0,54%); Credem (in filiale, TAN 0,67%; rata 623,45€; TAEG 0,75%);

(in filiale, TAN 0,67%; rata 623,45€; TAEG 0,75%); Crédit Agricole (in filiale, TAN 0,70%; rata 625,29€; TAEG 0,81%);

(in filiale, TAN 0,70%; rata 625,29€; TAEG 0,81%); Bnl (in filiale, TAN 0,90%; rata 637,63€; TAEG 0,95%);

(in filiale, TAN 0,90%; rata 637,63€; TAEG 0,95%); Iw Bank (da casa, TAN 0,90%; rata 637,63€; TAEG 0,97%);

Surroghe a tasso variabile

Invece, per una surroga a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, secondo le stime di Mutuisupermarket.it, i primi 5 istituti che offrono le proposte più convenienti sono: