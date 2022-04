MutuiSupermarket: mutui, mercato trainato da richieste prima casa. I tassi di marzo

In un anno le richieste di mutuo prima casa sono passate dal 60% all’84% del totale. A evidenziarlo è il report sulle richieste di finanziamenti per acquisto casa del portale MutuiSupermarket,, che ha messo a confronto i dati del I trimestre del 2021 con quelli dei primi tre mesi del 2022. A trainare la richiesta sono gli under 36, grazie al pacchetto Bonus giovani under 36, mentre l’era delle surroghe dei mutui volge al tramonto.

I mutui con loan-to-value sopra l’80% hanno ormai un peso sempre più consistente “soprattutto grazie al Decreto Sostegni Bis, che ha consentito agli under 36 di usufruire delle garanzie statali e richiedere mutui senza anticipo. La garanzia appunto è di natura statale e può avere un’aliquota che va dall’80 al 100%”, precisa l’analisi. Diverse banche stanno aumentando l’offerta per mutui a tassi e condizioni agevolate per i giovani che hanno intenzione di compiere il passo più importante della loro vita: acquistare casa. “Ma attenzione al fatto che ogni banca offre condizioni e percentuali di garanzia differenti”, si legge nel report.

I giovani under-36 spiegano stabilmente il 50% della domanda di mutui acquisto e nel 66% dei casi chiedono mutui con ltv maggiore dell’80%. “A novembre si era toccato il picco del 74% di richieste ad alto ltv. Quindi, è chiaro che si approcciano al mutuo giovani più responsabili e con maggiori disponibilità economiche – spiega MutuiSupermarket -. I destinatari della misura sono: coppia coniugata, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni; Famiglia mono-genitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da persona singola non coniugata; persona separata/divorziata/vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore”.

Per quanto riguarda i tassi, a causa del conflitto russo-ucraino l’Irs è estremamente instabile: “a fine febbraio l’Irs 20 anni aveva toccato l’1%. Con lo scoppio della guerra è sceso allo 0,85%, perché i mercati si aspettavano misure di economia monetaria a sostegno della crisi. A seguito delle recenti dichiarazioni della presidente della Bce l’Irs 20 anni ha ripreso a crescere fino a toccare l’1,18%, per poi attestarsi sull’1,13%. Il cambio di passo della banca centrale e la crisi ucraina rendono la situazione incerta e gli istituti hanno già iniziato a riformulare l’offerta alla clientela. La Lagarde ha tuttavia confermato che la Bce ostacolerà l’aumento dell’inflazione e non farà mancare il proprio supporto all’economia che rallenterà a causa della guerra: come conseguenza è possibile che l’Irs scenda, ma è ancora tutto da verificare”, aggiunge l’analisi.

L’osservatorio di MutuiSupermarket si conclude con i dettagli dell’offerta disponibile a marzo 2022 sul portale per un’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di 2.400 euro su un immobile del valore di 220.000 euro situato a Milano, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 20 anni.

Finalità Acquisto:

Simulazione a tasso variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 Intesa Sanpaolo 1,05% 0,55% € 713,70 0,60% 2 Banco BPM 1,15% 0,66% € 723,54 0,74% 3 Banco di Sardegna 1,25% 0,86% € 740,87 0,93% 4 Credit Agricole 1,25% 0,76% € 732,39 0,94% 5 Bper Banca 1,30% 0,90% € 744,73 1,01% 6 Banca Popolare Pugliese 1,70% 1,70% € 818,80 1,84% 7 Avvera – Credem 2,60% 2,10% € 857,97 2,36%

Simulazione a tasso fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 Credit Agricole 1,05% € 758,28 1,25% 2 Banco Di Sardegna 1,30% € 781,22 1,38% 3 Bper Banca 1,45% € 795,18 1,56% 4 Intesa Sanpaolo 1,65% € 814,04 1,71% 5 Avvera – Credem 1,53% € 802,69 1,79% 6 Banco Bpm 1,76% € 824,54 1,85% 7 Banca Popolare Pugliese 1,80% € 828,37 1,94% 8 Bnl 1,90% € 838,01 2,07%

Fonte: rilevazioni MutuiSupermarket sui tassi effettuata il 17/03/2022, le offerte potrebbero esser revisionate dagli istituti di credito.