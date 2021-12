MutuiSupermarket: mutui, passata dal 38% al 56% la domanda dei giovani nel 2021

Nel 2021 si è assistito a un forte aumento della richiesta di mutui per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, passata dal 38% di gennaio al 56% di inizio dicembre 2021. Lo segnala l’osservatorio di MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne. “Il Decreto Sostegni bis, emanato a fine giugno, ha esteso la platea dei beneficiari della garanzia Consap a tutti gli under 36 con Isee pari o inferiore a 40.000 euro, per coprire la totalità o quasi del prezzo di acquisto della prima casa – si legge nel report -. La prima offerta di mutui giovani ‘senza anticipo’ è stata lanciata a luglio da Intesa Sanpaolo che ha introdotto il Mutuo Domus Giovani, Fondo garanzia prima casa nella versione variabile e fisso; ad agosto il gruppo Crédit Agricole ha aderito all’iniziativa con il Mutuo Giovani, disponibile a tasso fisso, variabile e variabile con cap. A ottobre si è aggiunta Bper e a novembre Banco Bpm. Le prime erogazioni si stanno registrando proprio in questi mesi e proseguiranno nei prossimi, con l’aspettativa che l’iniziativa Cosap raggiunga il successo sperato”.

Dall’analisi di MutuiSupermarket emergono le caratteristiche principali delle istruttorie avviate per i mutui assistiti da garanzia Consap negli ultimi mesi, e cioè:

importo medio: 138.000 euro

ltv medio: 92%

durata media del mutuo: 28 anni

rapporto rata/reddito: 24,5%

età media dei richiedenti: 30

percentuale di richieste con un solo richiedente: 80%

percentuale di richiedenti donne: 38%

Le banche scese in campo nell’operazione “casa per i giovani” sono ancora poche

L’offerta di mutui che vanno a finanziare oltre l’80% del prezzo di acquisto sono ancora limitate e non tutti gli istituti offrono e pubblicizzano un’offerta dedicata, che godendo della garanzia Consap offre tassi di interessi agevolati.

L’osservatorio riporta due casi in particolare: Bnl e Avvera. Bnl non usufruisce della garanzia Consap. Ha tuttavia lanciato un’offerta dedicata ai giovani under 36 con spese di istruttoria ridotte che va a finanziare fino al 95% del prezzo di acquisto dell’immobile, purché la perizia attesti un valore ben superiore al prezzo di compravendita che faccia in modo di mantenere l’importo del mutuo entro l’80% del valore di perizia. Avvera del gruppo Credem non ha lanciato un’offerta dedicata ai giovani, ma è uno dei pochi istituti che nella propria offerta standard prevede mutui che vanno a finanziare fino al 95% del prezzo di acquisto della prima casa, non usufruendo di alcuna garanzia statale.

L’andamento dei tassi

La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di dicembre 2021 si contrae dello 0.07% attestandosi a 0,32%. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0,01%.

L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di dicembre 2021 registra una media di -0,57% in diminuzione dello 0,01%.

Mutuo acquisto torna protagonista

La domanda sul portale MutuiSupermarket si è focalizzata nell’ultimo trimestre del sulla finalità acquisto, che è arrivata a rappresentare il 78% del totale delle richieste, contro il 18% delle richieste per surroga.

“Il segmento di domanda che spiega maggiormente la crescita della domanda di acquisto è quello dei giovani under 36 che arrivano a spiegare il 56% delle richieste di mutui acquisto prima casa nel mese di novembre – spiega l’osservatorio -. Tra i giovani under-36 il 74% dei richiedenti vorrebbe accedere ad un mutuo con importo superiore all’80% del prezzo di acquisto dell’immobile”.

Analisi dell’offerta

Come di consueto l’analisi riporta la simulazione di MutuiSupermarket su una operazione di acquisto prima casa a tasso fisso e a tasso variabile su un immobile situato a Milano, per un immobile del valore di 220.000 euro, l’importo richiesto 200.000 euro e la durata del mutuo 25 anni. Il profilo del richiedente è un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un redito mensile 2.400 euro.

Finalità Acquisto:

Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 Intesa Sanpaolo 1,05% 0,48% € 707,60 0,53% 2 Banco BPM 1,15% 0,56% € 714,75 0,64% 3 BPER Banca 1,15% 0,65% € 722,48 0,76% 4 Credit Agricole 1,25% 0,66% € 723,54 0,84% 5 Intesa Sanpaolo 2,25% 1,68% € 816,90 1,80% 6 Banca Popolare Pugliese 1,70% 1,70% € 818,80 1,84%

Simulazione a tasso Fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 Banco BPM 0,94% € 748,33 1,02% 2 Credit Agricole 1,05% € 758,28 1,25% 3 Intesa Sanpaolo 1,20% € 771,99 1,25% 4 BPER Banca 1,15% € 767,40 1,27% 5 BNL 1,55% € 804,58 1,72% 6 Banca Popolare Pugliese 1,80% € 828,37 1,94%

Rilevazioni tassi effettuata il 13/12/2021.