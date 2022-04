Mutuisupermarket: mutui green, domanda salita del 3% nel I trimestre 2022

Non più prodotti di nicchia. Nel mercato dei mutui si imporranno sempre di più i finanziamenti green, quelli che riconoscono uno sconto per gli immobili ad alta efficienza energetica. Il settore del credito sta cavalcando questo trend, innanzitutto perché la tutela del clima è al centro delle priorità dell’Ue. E perché l’impennata della crisi del gas determinata dal conflitto russo-ucraino potrebbe far virare i potenziali mutuatari verso case ecosostenibili che sfruttano al meglio le risorse d’energia. A dirlo è l’Osservatorio di Mutuisupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne, società che nel 2021 ha intermediato oltre 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa.

Cos’è il mutuo verde

I mutui verdi consentono di finanziare l’acquisto di una casa energeticamente sostenibile (con classe energetica A o B). Di fatto, oltre a fare bene all’ambiente, è offerto a tassi di interesse inferiori rispetto a un mutuo tradizionale, in generale a condizioni agevolate.

Domanda salita del 3% nel I trimestre 2022

La domanda di prodotti green nel primo trimestre 2022 ha rappresentato l’8% delle richieste di mutuo acquisto prima casa sul canale online. Lo scorso anno era circa il 5%. “Sta tuttavia aumentando la sensibilità degli utenti per la classe energetica degli immobili, proprio a causa dell’aumento del costo dell’energia utilizzata per riscaldare e rinfrescare la casa. Il consumo di energia è fondamentale per l’impatto ambientale: maggiore è l’efficienza, minore sarà l’impatto. E nei prossimi anni questi prestiti sono destinati a diventare molto più popolari e attraenti per il consumatore”, si legge nell’osservatorio.

In questo senso la casa certificata come edificio di classe A o B sarà vissuta come il bene rifugio per antonomasia. Secondo Mutuisupermarket, è ragionevole aspettarsi una domanda sostenuta dalla necessità di allocare parte dei cospicui risparmi di quegli italiani non colpiti da processi di impoverimento determinati dalla pandemia.

“Grazie alla ripresa delle compravendite di immobili nuovi, sono aumentati gli immobili con classe energetica A o B. Immobili efficienti energeticamente da un lato fanno risparmiare sulla bolletta elettrica e dall’altro saranno sempre più richiesti e i prezzi quindi saliranno rappresentando un buon investimento per gli acquirenti”, prosegue il report.

I 3 approcci delle banche al mutuo green

I requisiti per accedere ad un mutuo verde possono essere diversi da banca a banca, ma ciò che è imprescindibile è, ovviamente, l’edificio che si va ad acquistare. Si ottiene un mutuo green se l’immobile è più efficiente dal punto di vista energetico al momento dell’acquisto (classe A o B) o se lo diventa in seguito a lavori di ristrutturazione.

Mutuisupermarket ha evidenziato 3 tipi di approccio:

banche che non differenziano l’offerta in funzione della classe energetica;

banche che scontano il tan generalmente di 10 punti base sia in caso di acquisto immobili con classe energetica A o B, sia in caso di acquisto immobili con classe energetica inferiore per cui l’acquirente prevede lavori di efficientamento energetico che facciano guadagnare almeno una classe energetica. In tal caso, il progetto lavori va allegato alla pratica di istruttoria del mutuo e al termine lavori andrà documentato il miglioramento di classe energetica;

banche (come Banco Bpm e Webank) che applicano lo sconto solo in caso di miglioramento di classe energetica, solo dopo il termine dei lavori, e dopo aver documentato il miglioramento della classe energetica.

A proposito dell’ultimo approccio, il comparatore precisa che gli interventi che rendono una casa più ecosostenibile dal punto di vista del consumo energetico sono: installare infissi che migliorino l’isolamento; migliorare l’isolamento delle pareti; migliorare l’isolamento dei muri esterni; riscaldare casa con pompe di calore o caldaie ad alta efficienza energetica.

“Quali sono i principali vantaggi? Una casa con una buona efficienza energetica (A o B) si rivaluta nel tempo, tanto da conseguire un guadagno maggiore sia dalla sua vendita sia dalla sua locazione. Questo è uno dei motivi per cui le banche concedono condizioni favorevoli: un beneficio doppio per il mutuatario il quale, con interessi inferiori, si ritrova una casa di maggior valore. E detto fatto, con una maggiore efficienza energetica, anche il consumo in bolletta sarà inferiore”, aggiunge l’osservatorio.

Analisi dell’offerta

Per un’operazione di acquisto prima casa di un immobile classe energetica A o B a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 38 anni con un reddito mensile di 2.400 euro su un immobile situato a Milano del valore di € 220.000, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 25 anni, le migliori offerte sul portale Mutuisupermarket al 1° aprile risultano:

Finalità acquisto

Simulazione a tasso variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 UniCredit* 0,90% 0,43% € 492,28 0,54% 2 Bnl 1,20% 0,67% € 507,16 0,83% 3 Webank** 1,25% 0,79% € 514,17 0,84% 4 Credit Agricole* 1,15% 0,69% € 507,96 0,85% 5 Banca Widiba 1,20% 0,74% € 511,06 0,87% 6 Credem 1,10% 0,63% € 504,50 0,87% 7 Banco Bpm** 1,25% 0,79% € 514,17 0,98% 8 Intesa Sanpaolo* 1,25% 0,80% € 515,04 1,01% 9 Deutsche Bank 0,95% 0,96% € 525,09 1,07% 10 Bper Banca 1,45% 0,98% € 526,35 1,13% 11 Ing 1,55% 1,09% € 533,09 1,17% 12 Sella 1,50% 1,03% € 529,52 1,19% 13 Banca Popolare Pugliese 1,60% 1,60% € 566,51 1,74%

Simulazione a tasso fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 Bper Banca* 1,45% € 556,63 1,60% 2 Bnl 1,45% € 556,63 1,62% 3 Webank** 1,72% € 574,50 1,79% 4 Credem 1,58% € 565,19 1,84% 5 Banco Bpm** 1,81% € 580,53 2,02% 6 UniCredit* 1,92% € 587,96 2,05% 7 Sella 1,90% € 586,60 2,07% 8 Crédit Agricole 1,90% € 586,60 2,08% 9 Intesa Sanpaolo* 1,90% € 586,60 2,13% 10 Banca Popolare Pugliese 2,10% € 600,24 2,25% 11 Deutsche Bank 2,16% € 604,36 2,29% 12 Banca Widiba 2,18% € 605,74 2,34% 13 Ing 2,57% € 633,01 2,69%

* Mutui che prevedono condizioni scontate sia in caso di acquisto immobile con classe energetica A o B, sia in caso di acquisto immobile che sarà soggetto a lavori documentati di efficientamento energetico.

** Mutui che prevedono una riduzione dello spread al termine dei lavori di efficientamento energetico.