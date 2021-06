Mutuisupermarket: mutui a tasso fisso in aumento tra 5 e 20 punti base a maggio

Sale il costo dei mutui a tasso fisso a maggio. Dall’osservatorio di Mutuisupermarket.it emerge che a metà mese Intesa Sanpaolo, Bnl e Banca Sella hanno aumentato i tassi fissi tra i 5 e i 10 punti base, Unicredit ha aumentato i tassi fissi mediamente di 20 punti base per i mutui acquisto e di quasi 50 punti base per i mutui surroga. In controtendenza Deutsche Bank, che ha ridotto gli spread sui mutui a tasso fisso fino a 10 punti base.

Secondo l’analisi del motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne, società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa, “i motivi che spingono gli italiani a chiedere un mutuo sono essenzialmente due: comprare la casa dei propri sogni, l’abitazione di proprietà, oppure surrogare, optando una nuova banca che offra condizioni migliori rispetto a quelle in essere. A maggio 2021 sta crescendo la quota delle richieste di mutui con finalità acquisto prima casa, alla luce di una contrazione delle operazioni di surroga”.

Nonostante i mutui a tasso fisso siano in salita, “gli spread sono ancora estremamente convenienti”.

L’andamento dell’Irs

Cosa sta succedendo ai parametri che determinano il tasso fisso e quello variabile? La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso Irs a 20 anni nel mese di maggio 2021 registra un aumento dello 0,05% attestandosi a 0,52%. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0,01%. L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di maggio 2021 registra una media di -0,54% in aumento dello 0%. Il minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0,55%.

Analisi dell’offerta

Mutuisupermarket.it ha riassunto le migliori offerte disponibili sul proprio portale, impostando come parametri l’operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di 2.400 euro su un immobile situato a Milano del valore di 220.000 euro, con un importo richiesto di 140.000 euro e la durata del mutuo 20 anni.

Finalità Acquisto

Simulazione a tasso variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 Banca Sella 1,00% 0,44% € 609,66 0,61% 2 Credit Agricole 1,01% 0,46% € 610,75 0,65% 3 Credem 0,95% 0,39% € 606,65 0,67% 4 UniCredit 1,15% 0,60% € 619,24 0,72% 5 Webank 1,25% 0,70% € 625,35 0,77% 6 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,87% 7 Banco BPM 1,25% 0,70% € 625,35 0,92% 8 BPER Banca 1,40% 0,84% € 634,09 1,02% 9 BNL 1,40% 0,84% € 633,85 1,03% 10 Deutsche Bank 1,10% 1,11% € 650,75 1,24% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,10% 1,10% € 650,12 1,34%

Simulazione a tasso fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 BNL 0,75% € 628,36 0,94% 2 Credem 0,71% € 625,90 0,99% 3 Credit Agricole 0,86% € 635,15 1,05% 4 Banca Sella 0,90% € 637,63 1,06% 5 UniCredit 0,95% € 640,73 1,08% 6 BPER Banca 0,95% € 640,73 1,13% 7 Intesa Sanpaolo 0,90% € 637,63 1,13% 8 Webank 1,08% € 648,86 1,15% 9 Banco BPM 0,94% € 640,11 1,16% 10 Deutsche Bank 1,57% € 680,08 1,71% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,80% € 695,05 2,06%

Finalità Surroga:

Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 Credem 1,09% 0,53% € 615,11 0,61% 2 Credit Agricole 1,06% 0,51% € 613,77 0,62% 3 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,76% 4 UniCredit 1,30% 0,75% € 628,42 0,79% 5 Webank 1,35% 0,80% € 631,50 0,80% 6 Banco BPM 1,30% 0,75% € 628,42 0,84% 7 BNL 1,45% 0,89% € 636,94 0,94% 8 BPER Banca 1,65% 1,09% € 649,68 1,18% 9 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,20% 1,20% € 656,42 1,33% 10 Deutsche Bank 1,40% 1,41% € 669,78 1,42% 11 Banca Sella 1,90% 1,34% € 665,50 1,44%

Simulazione a tasso fisso