MutuiSupermarket: mutui under 36, le prime offerte da Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole

Sono arrivate le prime offerte di mutuo dedicate ai giovani che recepiscono le agevolazioni previste dal decreto Sostegni. Lo annuncia MutuiSupermarket, precisando che la prima banca a lanciare un’offerta dedicata agli under 36 è Intesa Sanpaolo con il nuovo Mutuo Domus Giovani – Fondo Garanzia Prima Casa nella versione variabile e fisso, seguita da Crédit Agricole con il Mutuo Giovani.

L’offerta di Intesa Sanpaolo

Il mutuo Domus Giovani è disponibile per chi ha un’età inferiore a 36 anni e richiede un finanziamento per l’acquisto della prima casa che vada a coprire non oltre l’80% del prezzo di acquisto della casa e comunque non più di 250.000 euro con tassi fissi, che variano da un minimo di 0,65% ad un massimo di 1,05%, e spread variabili che variano da un minimo di 0,70% ad un massimo di 0,95%, in funzione della durata e del rapporto tra importo richiesto e valore dell’immobile. “I giovani che intendessero finanziare oltre l’80% e fino al 100% del prezzo d’acquisto della prima casa, comunque entro i 250.000 euro, posso farlo se sono in grado di documentare un reddito Isee pari o inferiore a 40.000 euro annui. In tal caso le condizioni applicate prevedono tassi fissi che variano da un minimo di 0,75% ad un massimo di 1,05% e spread variabili che variano tra lo 0,90% e lo 0,95% in funzione della durata del mutuo richiesto”, spiega MutuiSupermarket.

Il nuovo mutuo di Intesa Sanpaolo, garantito dal fondo Consap, non prevede spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva quando non esente è a carico della banca ed è previsto uno sconto di 0,10% sui tassi fissi o sugli spread variabili nel caso in cui la casa acquistata abbia classe energetica A o B.

Anche il gruppo Crédit Agricole ha aderito all’iniziativa Consap, lanciando il nuovo Mutuo Giovani assistito dalla garanzia del Fondo Prima Casa Consap. “Il finanziamento è disponibile a tasso variabile e a tasso variabile con cap ed è rivolto a tutti i giovani under-36 indipendentemente dal reddito Isee che vogliano acquistare una prima casa finanziando oltre l’80% e fino al 100% del prezzo di acquisto e comunque non oltre 250.000 euro”, aggiunge MutuiSupermarket.

La proposta di Crédit Agricole

Il nuovo Mutuo Giovani Crédit Agricole prevede spread variabili che variano tra l’1,15% e l’1,30% per i richiedenti che sottoscrivono la polizza cpi vita offerta dall’istituto, mentre l’offerta per chi non è interessato alla copertura cpi prevede spread tra l’1,65% e l’1,80% in funzione della durata del mutuo richiesto. L’opzione del cap al tasso variabile ha un costo aggiuntivo sullo spread di 0,05%.

Nei prossimi giorni, annuncia MutuiSupermarket, anche Unicredit dovrebbe pubblicare un’offerta dedicata ai giovani under 36 e altri istituti potrebbero aggiungersi entro la fine dell’estate.

“Nel 2018 l’anno del lancio dei mutui garantiti dal fondo Consap il mercato ha registrato una crescita delle erogazioni di nuovi mutui del 6,1% rispetto all’anno precedente – chiarisce MutuiSupermarket -. Chiaramente il decreto sostegni porterà ad un notevole incremento delle richieste e delle nuove erogazioni di mutui da parte dei giovani, meno chiaro è l’effetto che la misura avrà sull’erogato dell’anno in corso: il lancio dell’iniziativa a metà anno chiaramente avrà un impatto limitato sull’anno in corso, è presumibile che produrrà maggiori effetti nel primo semestre del prossimo anno, inoltre la seconda metà dell’anno vedrà una notevole riduzione delle erogazioni di mutui surroga e non è ancora chiaro se la crescita dei mutui acquisto andrà a compensare la contrazione dei mutui surroga mantenendo un saldo positivo sul secondo semestre 2020”.

La simulazione dei tassi

MutuiSupermarket ha diffuso infine la simulazione di una operazione di acquisto prima casa a tasso fisso e a tasso variabile su un immobile situato a Roma, mantenendo costante il valore dell’immobile immobile 220.000 euro, l’importo richiesto 200.000 euro e la durata del mutuo 25 anni. Il profilo del richiedente è un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un redito mensile 2.300 euro, cheo potrebbe godere delle agevolazioni previste dal Decreto Sostegni Bis e dal Fondo garanzia Consap.

Finalità Acquisto:

Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 Intesa Sanpaolo (Garanzia Consap) 0,95% 0,40% € 700,67 0,45% 2 Credit Agricole (Garanzia Consap) 1,25% 0,71% € 727,51 0,88% 3 AVVERA 2,60% 2,05% € 852,49 2,30% 4 Banca Monte dei Paschi di Siena 2,95% 2,95% € 943,23 3,21%

Simulazione a tasso Fisso