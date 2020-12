Mutuisupermarket.it: prezzi delle case e tassi bassi sostengono il mercato del mutui a dicembre 2020

Il mercato dei mutui quest’anno è stato sostenuto dai tassi di interesse, rimasti su livelli bassi, e dai prezzi degli immobili, anch’essi convenienti. A sostenerlo è Mutuisupermarket.it, che ha diffuso oggi i dati dell’Osservatorio mutui di dicembre 2020, secondo la quale il tasso fisso la fa da padrone, tenendo conto che gli indici Irs a 10 anni sono in territorio negativo a -0,30%, quelli a 15 anni sono a -0,13%, quelli a 20 sfiorano il -0,05%, mentre quelli a 30 anni toccano il -0,08%.

Le proposte di mutuo a tasso fisso delle banche

In questo momento, secondo l’osservatorio di dicembre di Mutuisupermarket.it, le proposte di mutuo delle banche sono appetibili e concorrenziali. Solo Ubi ha aumentato gli spread a tasso fisso fino a 10 punti base.

Ad esempio, per un mutuo d’acquisto a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, le 5 migliori proposte risultano quelle di:

Credem (istruttoria in filiale, Tan 0,32%, rata 602,28 euro; Taeg 0,60%);

(istruttoria in filiale, Tan 0,32%, rata 602,28 euro; Taeg 0,60%); Unicredit (istruttoria in filiale, Tan 0,50%, rata 613,11 euro; Taeg 0,62%);

(istruttoria in filiale, Tan 0,50%, rata 613,11 euro; Taeg 0,62%); Crédit Agricole (istruttoria in filiale Tan 0,55%, rata 616,14 euro; Taeg 0,74%);

(istruttoria in filiale Tan 0,55%, rata 616,14 euro; Taeg 0,74%); Banco Bpm (istruttoria in filiale, Tan 0,51%, rata 613,71 euro; Taeg 0,73%);

(istruttoria in filiale, Tan 0,51%, rata 613,71 euro; Taeg 0,73%); Banca Sella (istruttoria da casa, Tan 0,62%, rata 620,40euro; Taeg 0,77%).

Le proposte di mutuo a tasso variabile delle banche

Sulla base delle proposte disponibili a dicembre 2020 sul portale Mutuisupermarket.it, è allettante anche la soluzione a rata variabile. L’Euribor a 1 mese a -0,554% e quello a 3 mesi è -0,543.

Ad esempio, per un mutuo d’acquisto a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, i primi 5 istituti che offrono le condizioni più vantaggiose sono:

Unicredit (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; Tan 0,26%; rata 598, 93 euro, Taeg 0,38 %);

(istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,80%; Tan 0,26%; rata 598, 93 euro, Taeg 0,38 %); Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, spread 0,75%; Tan 0,21%; rata 595,54 euro, Taeg 0,48%);

(istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, spread 0,75%; Tan 0,21%; rata 595,54 euro, Taeg 0,48%); Banca Sella (istruttoria da casa, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; Tan 0,41%; rata 607,50 euro; Taeg 0,55%);

(istruttoria da casa, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; Tan 0,41%; rata 607,50 euro; Taeg 0,55%); Crédit Agricole (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, spread 0,96%; Tan 0,42%; rata 608,52 euro, Taeg 0,61%);

(istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, spread 0,96%; Tan 0,42%; rata 608,52 euro, Taeg 0,61%); Bper Banca (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 1,05%; Tan 0,51%; rata 613,53 euro, Taeg 0,70%).

Surroga a tasso fisso, i tassi di dicembre 2020

Secondo Mutuisupermarket, è un buon momento anche per sostituire il vecchio mutuo. Ad esempio, per una surroga a tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, fra i 5 migliori prodotti risultano quelli offerti da:

Unicredit (istruttoria in filiale, tan 0,50%; rata 613,11 euro; taeg 0,54%);

(istruttoria in filiale, tan 0,50%; rata 613,11 euro; taeg 0,54%); Credem (istruttoria in filiale, tan 0,63%; rata 621,01 euro; taeg 0,71%);

(istruttoria in filiale, tan 0,63%; rata 621,01 euro; taeg 0,71%); Crédit Agricole (istruttoria in filiale, tan 0,70%; rata 625,29euro; taeg 0,81%);

(istruttoria in filiale, tan 0,70%; rata 625,29euro; taeg 0,81%); IW Bank (istruttoria da casa, Tan 0,85%; rata 634,53euro; Taeg 0,85 %);

(istruttoria da casa, Tan 0,85%; rata 634,53euro; Taeg 0,85 %); Bnl (istruttoria in filiale, Tan 0,90%; rata 637,63euro; Taeg 0,95%).

Surroga a tasso variabile, i tassi di dicembre 2020

Per una surroga a tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro con un valore dell’immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma, i primi 5 istituti che offrono le proposte più convenienti sul portale Mutuisupermarket sono: