MyBank aderisce a Cross-Border Commerce Europe, la nuova piattaforma per incrementare gli acquisti transfontalieri in Europa

MyBank, la soluzione di pagamento europea che permette di acquistare online attraverso un bonifico bancario immediato, annuncia la sua adesione a Cross-Border Commerce Europe (CBCommerce.eu), la nuova piattaforma di networking e divulgazione, con l’obiettivo di incoraggiare la crescita dello shopping online oltre confine in Europa.

L’Europa, con un valore di e-commerce pari a 550 miliardi nel 2017 si posiziona seconda dietro l’Asia e tra i leader per le transazioni cross border. Nel 2020 si prevede una crescita del 25% con un fatturato di 688 miliardi. Cross-Border Commerce Europe nasce da un’iniziativa di Carine Moitier, co-fondatrice di BeCommerce (2005) e raggruppa i player principali di ciascun paese europeo: Carrefour (F), Ikea (S), Wijnvoordeel (NL), Marks & Spencer (UK), Massimo Dutti (ES), Pupa (I), Vente-Exclusive (B), Galeria Kaufhof (D), Nespresso (CH).

La nuova piattaforma Cross-Border Commerce Europe nasce dalla constatazione di liberare il potenziale del commercio elettronico in Europa riducendo i fattori che ad oggi frenano gli acquisti in mercati non domestici. La fiducia dei consumatori negli acquisti online è aumentata in modo considerevole e in dieci anni il numero di acquirenti europei è passato dal 29,7% nel 2007 al 55% nel 2017.

Restano però ancora alcuni ostacoli da superare. Il mercato richiede strategie innovative alle aziende che vendono online nel B2C o nel B2B, siano esse pure player o omnicanale. CBCommerce.eu accompagna la crescita in Europa di grandi brand e distributori internazionali ma anche PME con un approccio bottom-up. La strategia di MyBank va in questa direzione: basandosi sugli strumenti di pagamento SEPA, MyBank consente di effettuare transazioni transfrontaliere e favorisce la crescita di acquisti di prodotti o servizi tra paesi europei.

“La proposizione di valore di MyBank accelera la penetrazione delle aziende nei mercati europei permettendo a business, consumatori e PA di ricevere ed emettere transazioni direttamente dal proprio internet banking – ha dichiarato Giorgio Ferrero, ceo di Preta, la società che gestisce e detiene MyBank -. Siamo molto entusiasti di partecipare a Cross-Border Commerce Europe e dare il nostro contributo alla promozione dell’ecommerce in Europa”.

Uno degli obiettivi principali di CBCommerce.eu è quello di favorire le relazioni tra i diversi attori partecipanti e creare una rete solida di partenariati di business in Europa aumentando la visibilità di ciascuno. A questo scopo sarà organizzata la prima edizione di “C-Suite Dinner” a Bruxelles il 26 ottobre 2018 con la presenza di Werner Stengg, responsabile dell’unità “eCommerce & Marketplaces” presso la Commissione Europea. Per aderire e beneficiare dei servizi Cross-Border Commerce Europe è necessario essere presenti in almeno tre paesi Europei.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai dati con il lancio di un “Top 500 Retail Europe”, una panoramica dei 500 migliori player Europei in base alla performance oltre confine di ciascuno. “Un ringraziamento particolare va ai nostri primi partner e specialisti dei pagamenti online: MyBank, Worldline, Oney, SellSecure che si sono investiti per primi in questa nuova iniziativa di Cross-Border Commerce Europe. Da CBCommerce.eu ci impegneremo per supportare i grandi brand e le start-up del settore transfontaliero affinché aumentino gli acquisti cross-border.” ha concluso Carine Moitier fondatrice di CBCommerce.eu.

MyBank aderisce a Cross-Border Commerce Europe, la nuova piattaforma per incrementare gli acquisti transfontalieri in Europa