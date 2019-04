MyBank, i pagamenti superano i 10 miliardi di euro

top AD title (i titoli sono opzionali)

Preta s.a.s. ha reso noto che il valore totale di transazioni eseguite tramite MyBank ha superato i 10 miliardi di euro da quando la soluzione paneuropea di autorizzazione elettronica ha fatto il suo ingresso sul mercato nel marzo del 2013.

Mentre ci sono voluti quasi cinque anni per raggiungere la soglia dei 5 miliardi di euro, il valore è raddoppiato in meno di un anno.

Ad oggi oltre 14,5 milioni di euro sono transati quotidianamente tramite MyBank. MyBank sta guadagnando terreno in tutta Europa ed è ampiamente utilizzata per transazioni in contesti business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C) e nella pubblica amministrazione. La soluzione paneuropea abilita l’esecuzione di pagamenti sicuri dal proprio online banking senza limiti di importo.

La proposizione di valore di MyBank risponde in modo completo alle esigenze del mercato: la soluzione fornisce ad aziende e persone fisiche uno strumento sicuro per pagare online direttamente dal proprio online o mobile banking senza condividere dati sensibili del conto con terze parti e consente ai merchant di proteggere i dati dei propri clienti, aumentare il ticket medio di acquisto e allargare il business oltre i confini nazionali.

Il sistema contribuisce inoltre alla digitalizzazione della pubblica amministrazione fornendo ai cittadini una soluzione cashless sicura e semplice che supporta la dematerializzazione dei documenti.

MyBank si conferma sempre di più di essere altresì uno strumento di pagamento che ottimizza l’esperienza digitale della società accompagnando nei primi passi anche coloro che solo ora si affacciano a questa realtà. “Raggiungere la soglia dei 10 miliardi di euro rappresenta un traguardo importante nello sviluppo di MyBank. L’esperienza frictionless e quindi fluida e senza problemi, la protezione dell’identità digitale degli utilizzatori e la conferma real-time della transazione irrevocabile fanno di MyBank una soluzione affidabile per tutti gli stakeholder coinvolti nel processo transazionale”, ha commentato Tarik Zerkti, managing Director di Preta s.a.s., la società che detiene e gestisce MyBank.