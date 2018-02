MyBank Payments, superato il valore di 5 miliardi di euro transati

di

MyBank Payments ha superato i 5 miliardi di euro in termini di valore transato da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato nel marzo 2013.

Un risultato, spiega una nota, che va di pari passo con la progressiva crescita della soluzione di autorizzazione elettronica paneuropea per i bonifici SEPA, che solo nel 2017 ha registrato il 50% del valore transato totale. MyBank è usato per autorizzare transazioni business to business (B2B) e business to consumer (B2C) in diversi settori industriali e su scala paneuropea e si contraddistingue per la semplicità di integrazione, di accesso e d’uso. La soluzione, che abilita pagamenti tramite l’online banking o mobile banking/app, sta consolidando la crescita in Italia, Grecia, Spagna, Francia ed altri paesi europei registrando un’accelerazione nell’operatività crossborder.

“Con MyBank abbiamo ottenuto risultati eccellenti negli ultimi due anni, e il raggiungimento di questa pietra miliare, ovvero i 5 miliardi di euro, ne dimostra la penetrazione sul mercato. La suite di servizi MyBank supporta i pagamenti digitali, i mandati elettronici, la stipula digitale dei contratti e la verifica dell’identità, e risponde alle esigenze cruciali di aziende e consumatori nell’economia digitale”, ha dichiarato Giorgio Ferrero, ceo di Preta, società che detiene MyBank Payments.

Con MyBank Payments, sia i consumatori che le aziende possono pagare direttamente dal conto bancario in modo sicuro e semplice senza dover comunicare alcun dettaglio del conto a terzi e senza limiti di importo; allo stesso tempo gli esercenti hanno la certezza di essere pagati e ricevono conferma di avvenuto pagamento in tempo reale. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica per lo scambio di informazioni finanziarie e non finanziarie. La soluzione abilita i pagamenti basati sul servizio di online banking tramite il Sepa Credit Transfer, la creazione, modifica e cancellazione di mandati di addebito diretto Sepa e i servizi legati alla verifica dell’identità.

