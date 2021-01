N26 e Allianz estendono copertura assicurativa sui viaggi. Tutelati rischi legati a epidemie e pandemie

La banca digitale N26 annuncia un’estensione dell’assicurazione viaggio di Allianz Assistance inclusa con N26 You, N26 Business You, N26 Metal e N26 Business Metal per coprire richieste di rimborso correlate a epidemie e pandemie. Una scelta mirata a semplificare i servizi bancari con l’obiettivo di aiutare i propri clienti a vivere con maggiore sicurezza in tempi incerti.

L’estensione assicurativa consente ai clienti della mobile bank che si trovano a dover viaggiare nel corso della pandemia covid-19 una copertura senza costi aggiuntivi contro le interruzioni di viaggio, una eventualità che comporta stress e spese non previste.

Tutte le trasferte prenotate a partire dal 19 gennaio 2021 con una carta N26 You, N26 Business You, N26 Metal o N26 Business Metal prevedono la copertura per:

Cancellazione o interruzione del viaggio nel caso in cui il titolare del conto o il compagno di viaggio sia malato, infortunato, abbia sviluppato una patologia medica o venga diagnosticata una malattia pandemica come il COVID-19. La richiesta di risarcimento è inoltre prevista per interruzione o cancellazione del viaggio, o nel caso in cui al cliente N26 o al proprio compagno di viaggio venga negato l’imbarco in quanto uno dei due è stato indicato come individuo potenzialmente esposto a una malattia contagiosa come il covid-19 e sia quindi costretto a sottoporsi a una quarantena. Non copre, invece, i casi di quarantena obbligatoria che coinvolgono intere regioni o territori e quelli relativi ai luoghi di partenza, transito o arrivo del viaggio del titolare di un conto.

Ricovero d’urgenza o cure mediche nel caso in cui vengano sviluppati una malattia, un infortunio o una patologia medica durante un viaggio all’estero, inclusa la diagnosi di una malattia pandemica come il COVID-19. La copertura include i costi dei medicinali, il trasporto medico e l’assistenza al rimpatrio, se necessario.

“Una recente ricerca di N26 ha rivelato che il 43% degli italiani (il 35% degli europei) è stato costretto ad annullare un viaggio precedentemente programmato a causa del COVID-19 e ha dovuto pagare di tasca propria l’imprevisto cambiamento dell’itinerario pianificato. Per questo motivo, abbiamo lavorato per integrare rapidamente questa estensione della copertura assicurativa di viaggio di Allianz Assistance già attiva, in modo che i clienti che hanno necessità di viaggiare possano farlo con maggiore tranquillità, sapendo che la copertura offerta prende in considerazione la situazione unica in cui ci troviamo oggi ” commenta Andrea Isola, general manager Italy e Southeast Europe di N26.

L’estensione della copertura assicurativa di viaggio N26 segue il lancio di funzionalità e iniziative pensate per aiutare i consumatori a effettuare operazioni bancarie in modo sicuro e conveniente anche durante la pandemia covid-19. Tra le principali novità annunciate negli scorsi mesi, si segnala una nuova funzionalità che consente ai clienti N26 di utilizzare immediatamente il proprio account tramite il proprio portafoglio digitale, eliminando l’attesa della consegna via posta di una carta fisica durante i periodi di lockdown – funzionalità che si aggiunge alla consueta possibilità di aprire il conto completamente online e comodamente da casa, senza recarsi in filiale.

N26 ha inoltre aumentato i propri sforzi nel promuovere l’educazione alla sicurezza informatica, lanciando una guida completa che aiuta i consumatori a fare acquisti e gestire le finanze online in tutta sicurezza.