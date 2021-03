N26: Gilles BianRosa nuovo chief product officer

N26 ha annunciato ieri la nomina di Gilles BianRosa come nuovo chief product officer (cpo). Entrerà in carica nei prossimi mesi nelle sede di Berlino. Quello di BianRosa è il più recente ingresso nel leadership team di N26, un gruppo di manager che vanta esperienze decennali nella gestione delle risorse umane, delle operation e dei prodotti nei rispettivi settori di provenienza, sia in ambito bancario che in altri segmenti di mercato.

Nel suo nuovo ruolo, BianRosa guiderà le risorse che si occupano dello sviluppo dei prodotti e che operano negli uffici e negli hub tecnologici di N26 nelle sedi di Berlino, Barcellona, Vienna e New York. In particolare, il nuovo cpo sarà responsabile della definizione, della guida e dell’implementazione della strategia di prodotto globale della digital bank, con piani ambiziosi che mirano alla crescita delle capacità di innovazione nel 2021 e oltre.

BianRosa era stato cpo di SoundCloud e prima ancora di Samsung Electronics, dove aveva il compito di supervisionare i contenuti e i servizi per le smart tv Samsung a livello globale. Il manager porta con sé un’esperienza decennale nelle più note aziende tecnologiche del mondo come leader di prodotto.

Nel corso della sua esperienza imprenditoriale, è stato inoltre co-fondatore e ceo di due società di successo sostenute da venture capital nella Silicon Valley: Fantv, la pluripremiata app multiservizio per lo streaming video che ha messo in contatto i consumatori con un milione di film e programmi tv, e Vuze, la più grande applicazione Bittorrent open source per la distribuzione dell’intrattenimento su reti peer-to-peer.

“Gilles ha una comprovata esperienza nella creazione di innovazioni per i consumatori, capaci di coinvolgere, entusiasmare e intrattenere i clienti. N26 sta rivoluzionato il modo in cui le persone si relazionano quotidianamente con la propria banca. Con Gilles a bordo, amplieremo ulteriormente la nostra esperienza fino a diventare la banca che collega facilmente un conto al proprio stile di vita in modo ancora più tangibile”, ha dichiarato il country manager di N26 per l’Italia e South east Europe, Andrea Isola.

“Dopo quasi due decenni nella Silicon Valley, sono molto lieto di entrare a far parte di una delle aziende più dinamiche del FinTech a livello globale. Non vedo l’ora di mettere a frutto la mia esperienza nel mondo dei servizi online per i consumatori, per aiutare N26 a continuare a connettersi ai propri clienti in modo sempre più coinvolgente ed autentico. N26 sta ridefinendo l’esperienza bancaria dei suoi clienti e credo che ci sia un’opportunità unica di toccare ancora più aspetti della vita quotidiana grazie alla sua semplicità e affidabilità”, ha aggiunto Gilles BianRosa.