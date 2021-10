N26, grazie alle funzioni evolute i clienti sono riusciti a mettere da parte 12 milioni di euro in meno di un anno

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, N26 dimostra attraverso la condivisione di dati inediti come la tecnologia possa aiutare i consumatori a gestire i propri risparmi in modo efficace e senza ansie e preoccupazioni eccessive. A meno di un anno dal lancio della funzione “Spiccioli”, i clienti di N26 sono riusciti a mettere da parte 12 milioni di euro utilizzando la funzione per il risparmio automatico.

Lanciata nel novembre 2020, “Spiccioli” è stata progettata per integrare la funzione degli Spazi, gli iconici account secondari di N26, e per rendere la gestione del risparmio più semplice che mai. Una volta abilitato questo strumento, ogni pagamento viene automaticamente arrotondato all’euro e la differenza viene versata nello Spazio prescelto dal cliente. Disponibile per i clienti N26 premium, “Spiccioli” favorisce la propensione dei consumatori a risparmiare piccole somme in modo regolare, quasi senza sforzo. Dal momento del lancio, meno di un anno fa, sono state attivate automaticamente oltre 12 milioni di transazioni con “Spiccioli”, una testimonianza di quanto sia efficace l’innovazione per aiutare i consumatori a mettere i soldi da parte e costruire la loro ricchezza con il minimo sforzo.

Sempre con l’obiettivo di incentivare forme di risparmio automatizzato, N26 ha recentemente introdotto “Dividi le entrate” , una funzionalità che consente di accantonare automaticamente una percentuale dei bonifici bancari in entrata nello Spazio designato. Grazie a questa funzionalità, i clienti mettono da parte una piccola somma ogni volta che ricevono lo stipendio o altri compensi semplificando ulteriormente la gestione delle proprie finanze. “Dividi le entrate” si integra con “Spiccioli” per fornire ai clienti un ulteriore strumento per raggiungere i propri obiettivi finanziari con il minimo sforzo.

“Le banche digitali come N26 hanno il potere di mettere a disposizione dei clienti strumenti innovativi che consentono di gestire i propri risparmi in tutta sicurezza e di avere il pieno controllo delle proprie finanze attraverso l’uso intelligente della tecnologia. Solo rendendo sempre più semplice e comodo il risparmio, possiamo aiutare i consumatori a rafforzare sicurezza e consapevolezza in ambito finanziario e alleviare lo stress comunemente associato alla gestione del denaro”, ha commentato Andrea Isola, general manager di N26 in Italia & Southeast Europe.

La Mobile Bank offre anche altri strumenti di risparmio e di budgeting per aiutare i consumatori a mantenere il controllo delle proprie finanze. Ad esempio “N26 Statistiche” offre ai clienti una panoramica completa e dettagliata sulle spese effettuate e le abitudini di consumo in modo che possano prendere decisioni finanziarie più informate.

“Spiccioli” e “Dividi le entrate” sono disponibili per i clienti privati e business di N26 Smart, N26 You e N26 Metal in Italia e in tutta Europa.