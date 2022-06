N26 nomina Mario Bini country marketing manager per l’Italia

N26 ha nominato Mario Bini country marketing manager per l’Italia. Lo ha reso noto oggi la banca 100% digitale, confermando il “ruolo cruciale del nostro Paese nelle strategie di sviluppo della mobile bank in Europa”.

Con oltre otto anni di esperienza maturata nel settore dell’innovazione digitale, prima di unirsi a N26 Bini è stato marketing manager nelle principali aziende tech quali Microsoft, Uber, Google e Alibaba, spostandosi tra Londra, Dublino, Milano e Parigi.

Bini si è unito a N26 a partire da giugno alla guida del team marketing Italiano tra Milano e Berlino, con riporto diretto ad Andrea Isola, general manager Italy & South-Eastern Europe. In questo ruolo potrà consolidare lo sviluppo della banca all’interno del mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con i clienti attuali e potenziali lavorando sulla proposition distintiva di N26 che, grazie a un nuovo concetto di banking, ha già conquistato milioni di consumatori in Italia e in Europa.

“Sono entusiasta di entrare a fare parte di una realtà in continua evoluzione come N26. Credo che il ruolo del marketing in questo settore sia centrale per anticipare e rispondere alle dinamiche del mercato ed è una leva fondamentale per continuare a offrire ai clienti attuali e futuri una esperienza di banking sempre più sicura, accessibile e semplice. Oggi il nostro obiettivo è consolidare il dialogo con i nostri clienti, rinnovando la fiducia già riposta dagli oltre 750.000 italiani che apprezzano il nostro modo di fare banca”, ha commentato Mario Bini.