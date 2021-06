N26: in arrivo nuove funzionalità per dividere le spese con amici e familiari in tempo reale

Sempre meno conti correnti, sempre più servizi evoluti che puntano ad aiutare il titolare a effettuare spese e pianificare risparmi. Si distinguono così sul mercato i prodotti della mobile bank N26. L’ultima novità arriva questa volta nella funzione Statistiche, che è stata aggiornata per fornire informazioni ancora più dettagliate e approfondite sulle abitudini di spesa individuali e dividere le spese ora che si torna a uscire con amici e familiari.

La funzione Statistiche

Tutti i titolari di account possono accedere alle nuove Statistiche N26 direttamente dalla home dell’app, che mostra i dettagli delle transazioni all’interno di categorie come “Famiglia e amici”, “Bar & Ristoranti”, “Shopping”, “Cibo & Spesa” e altro ancora. In questo modo è più semplice monitorare e confrontare automaticamente e in tempo reale le spese effettuate rispetto alla loro media trimestrale abituale. Inoltre, grafici e analisi evidenzieranno in quali ambiti la spesa potrebbe aver superato la normale media mensile, in modo che il titolare del conto possa facilmente rendersi conto di come e perché ha sforato il proprio budget.

Gli utenti saranno in grado di ottenere una panoramica completa dei loro pagamenti ricorrenti, come servizi di abbonamento, abbonamenti in palestra, affitto, Internet e altri addebiti mensili, tutto in un unico posto, senza dover scorrere elenchi di transazioni infiniti.

Infine anche pagamenti imminenti e scadenze sono inclusi in questa semplice istantanea della propria spesa mensile, in modo che i clienti possano facilmente modificare il comportamento in futuro e pianificare in anticipo per il mese successivo.

N26 Dividi le spese

Secondo una recente ricerca di N26, dopo oltre un anno di distanziamento sociale e di lockdown, il 47% degli europei desidera tornare al ristorante e al bar, segno che le cose stanno gradualmente tornando alla normalità. Con N26 Dividi le spese, si potranno dividere i pagamenti effettuati con la propria carta all’interno dell’app e ricevere istantaneamente l’importo degli amici tramite MoneyBeam.

La nuova funzionalità offre inoltre la possibilità di scegliere se dividere la spesa in parti uguali, se assegnare un importo personalizzato a ognuno o se aggiungerne nuovi contatti, inviando un messaggio con le proprie coordinate bancarie e l’importo dovuto anche ai contatti che non utilizzano N26.