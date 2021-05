N26 sbarca nel settore assicurativo e lancia polizza on demand

N26 annuncia il lancio dell’offerta di prodotti assicurativi in Italia per dare ai clienti della banca digitale la possibilità di acquistare polizze, gestire piani, avviare richieste di risarcimento e selezionare una delle proposte assicurative fornite da diversi operatori, tutto direttamente dall’app N26. Il servizio è offerto grazie alla collaborazione con Simplesurance, società insurtech attiva in Europa.

L’offerta assicurativa garantisce la stessa semplicità e facilità d’uso che contraddistingue i servizi di N26 e aiuterà i clienti a programmare le proprie spese con maggiore consapevolezza.

“Quando si tratta di assicurazioni, i consumatori oggi devono ancora fare i conti con processi e procedure burocratiche complesse e obsolete. Il settore è pronto da tempo per il cambiamento, ora siamo in grado di offrire una soluzione digitale one-stop per le esigenze assicurative dei nostri clienti”, afferma Valentin Stalf, cofondatore di N26.

Come funziona

Da oggi i clienti della mobile bank in Italia potranno acquistare polizze, gestire piani e avviare richieste di rimborso per il proprio smartphone direttamente dalla app mobile o dal sito dell’istituto. La polizza copre incidenti e danni, inclusi quelli causati da liquidi e persino il furto del dispositivo. I clienti potranno selezionare i piani assicurativi direttamente dall’app, con la possibilità di acquistare una copertura annuale o piani mensili con possibilità di recesso flessibili. I prezzi partono da 6 euro al mese, in base al valore originale del proprio smartphone.

Le prossime iniziative

Il lancio della nuova polizza on-demand per smartphone è il primo di una serie di prodotti pianificati per i clienti della banca che nelle prossime settimane riguarderanno laptop, smartwatch, tablet, le assicurazioni per la casa, la vita, i viaggi, la responsabilità civile, la bicicletta, l’elettronica e gli animali domestici. I clienti potranno selezionare, gestire e pagare facilmente i prodotti assicurativi con un’esperienza d’uso semplice e comoda, sempre tramite l’app.

N26 fa il suo ingresso in un mercato con un giro d’affari che supera i 1.300 miliardi di euro complessivi in Europa, con una spesa media pro capite di oltre 2.000 euro per le polizze assicurative. La banca online mira a semplificare radicalmente questo settore così importante per la vita finanziaria dei cittadini europei.

“La nuova assicurazione completamente digitale distribuita da N26 promette la stessa visione semplice, chiara e trasparente su prezzi, piani, termini e condizioni d’uso che caratterizza l’esperienza bancaria di N26, presentando ai clienti una scelta di piani delle più note compagnie assicurative e ampliando la possibilità di selezionare le migliori opzioni presenti sul mercato – conclude Andrea Isola, general manager di N26 per l’Italia e South East Europe -. I prodotti assicurativi offerti sono semplici da utilizzare e aiutano i consumatori a risparmiare tempo, fatica e denaro consentendo loro di acquistare e pagare solo ciò di cui hanno bisogno, on demand e in mobilità, il tutto in pochi click”.