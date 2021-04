N26 e Sumup insieme per digitalizzare pagamenti di liberi professionisti e freelance

La banca digitale N26 e Sumup, fintech operativa nel settore dei pagamenti digitali, annunciano oggi una partnership che punta a ridurre ulteriormente le barriere all’accettazione dei pagamenti cashless, supportando la digitalizzazione di liberi professionisti, lavoratori freelance e imprenditori di tutta Europa.

La collaborazione nasce dalla visione condivisa delle due aziende di promuovere l’adozione sempre più ampia di soluzioni di pagamento senza contanti in tutta Europa. “L’incertezza economica e i lockdown dell’ultimo anno hanno accelerato i cambiamenti nelle abitudini di spesa internazionali: un numero sempre maggiore di consumatori ha abbandonato contanti e banconote favorendo i pagamenti contactless e digitali, che permettono di velocizzare le operazioni di cassa e garantire – anche date le attuali necessità di sicurezza – il rispetto delle distanze interpersonali, evitando lo scambio di cartamoneta”, si legge in una nota congiunta.

L’osservatorio di Sumup evidenzia, a questo proposito, una costante crescita del numero di transazioni effettuate senza contanti: in media, a livello nazionale, nel 2020 si è registrato un aumento del 18% delle transazioni cashless per commerciante rispetto all’anno precedente. Inoltre se nel 2019 i pagamenti contactless rappresentavano il 56% dei pagamenti digitali, nel 2020 la percentuale è salita al 67%.

La nuova partnership si rivolge ai titolari dei conti N26 Business, N26 Business Smart, N26 Business You e N26 Business Metal semplificando la ripresa delle attività commerciali, fornendo loro tutti gli strumenti digitali necessari ad accettare pagamenti cashless in modo sicuro, semplice e conveniente. I titolari di un conto business N26 potranno, infatti, usufruire di un’offerta speciale per l’acquisto di un lettore di carte Air di SumUp ad un prezzo scontato, in modo da poter accettare transazioni elettroniche e contactless senza dover gestire i contanti.

“I liberi professionisti e i lavoratori freelance rappresentano un segmento della forza lavoro globale sempre più importante. In N26, abbiamo visto quadruplicare la nostra base di clienti business in Italia negli ultimi 2 anni. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con SumUp, leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS, per fornire ai nostri clienti gli strumenti giusti per supportare le loro attività e promuoverle in un mondo sempre più digitalizzato come quello odierno”, commenta Andrea Isola, general manager di N26 Bank per l’Italia e South East Europe.

“Per i professionisti, la possibilità di accettare pagamenti digitali grazie a diverse soluzioni ha rappresentato un’ancora di salvezza durante la pandemia, soprattutto per coloro particolarmente in crisi. La partnership con un protagonista del settore come N26 muove proprio da questo presupposto, in un momento in cui adottare misure di sicurezza si rende fondamentale e dove sempre più clienti e imprenditori decidono di convertirsi a strumenti di pagamento cashless”, afferma Carolin Wies, partnerships lead di Sumup.