Nasce 24First, società fondata da agenti immobiliari indipendenti

24Investment s.r.l., holding di partecipazioni guidata dall’imprenditore Rino Moscariello, focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari e assicurativi e partecipata al 60% da Ifin Holding s.r.l., che fa capo all’industriale reggiano Fernando Spallanzani, gruppo operante in numerosi settori, annuncia la costituzione di 24First s.p.a., società fondata da agenti immobiliari indipendenti.

Il closing dell’operazione del nuovo veicolo, le cui quote sono detenute al 60% da 24Finance s.p.a. e al 40% da First s.r.l., è avvenuto a Reggio Emilia alla presenza di Rino Moscariello, ad di 24Investment; e Fabrizio Gatto, ad di First .

L’operazione è stata supportata per 24Investment da Strategya s.r.l. con Maurizio Castelli e dallo Studio Rtz con Mirco Zucca, per il Gruppo Gatto da BModel con Claudio De Nadai e dallo Studio Fracca Poloniato Carraro con Vittorio Fracca.

24First è stata presentata al Ciocco a una folta platea di addetti ai lavori.

“Con 24First, che nasce per essere un nuovo polo per l’attività di intermediazione creditizia, 24Investment conferma la specializzazione nella creazione di modelli di business per il settore del real estate”, ha dichiarato Rino Moscariello.

24Investment srl detiene: