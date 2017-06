Nasce a Napoli il più grande confidi del Mezzogiorno

di

Dall’aggregazione di Ga.Fi e Confidi Regione Campania è nato a Napoli il più grande consorzio di garanzia fidi del Mezzogiorno iscritto nell’albo unico della Banca d’Italia ex articolo 106 del T.u.b..

La struttura opererà in tutti i capoluoghi di provincia della Campania e potrà contare su tre presidi in Puglia (Bari, Foggia e Lecce) e uno in Calabria, a Lamezia Terme, per un totale di 43 dipendenti e oltre 40 banche convenzionate e operative.

Il nuovo confidi rappresenterà 4.000 aziende socie, che esprimono circa 6 miliardi di fatturato complessivo e occupano 40.000 addetti, assicurando un flusso di finanziamenti annuali di circa 300 milioni di euro e fornirà al sistema bancario 200 milioni di euro di garanzie forte del proprio patrimonio sociale di 20 milioni di euro.. La fusione consentirà di ottimizzare le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite salvaguardando il radicamento territoriale posto a base della identità storica dei due confidi.

“La decisione di unire le forze di Gafi e Confidi Regione Campania costituisce per le imprese napoletane, associate e non, una grande opportunità di sostegno al credito in forma indiretta o diretta – ha dichiarato ad affaritaliani.it il presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Ambrogio Prezioso – . Le difficoltà per le piccole e medie imprese di accesso al credito, malgrado timidi segnali positivi dell’ultimo periodo, restano elevate e i confidi costituiscono in molti casi uno strumento efficace per poterle superare. In particolare, l’indice di patrimonializzazione di entrambi gli organismi che si andranno ad accorpare, rispetto al totale degli impieghi, è nettamente migliore di quello medio dei confidi. Significa che vi sono ampi margini di intervento per poter intervenire, nella forma tradizionale della garanzia o, dove sussistano le condizioni, con l’affidamento diretto, a supporto di tantissime realtà, in un momento di transizione rischioso ma anche ricco di opportunità, come quello che stiamo attraversando”.

