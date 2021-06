Nasce Compass Rent, specializzata nel servizio di noleggio auto a lungo termine

Si chiama Compass Rent, la nuova società di Compass (gruppo Mediobanca), specializzata nel servizio di noleggio a lungo termine di automobili. Presentata durante l’evento digitale Reinvet – Ridisegniamo insieme il futuro della mobilità è pensata per offrire ai dealer una nuova occasione di business, tecnologica e semplice, e ai clienti un’opportunità per avere un’auto in modo veloce, sicuro, senza preoccupazioni né sorprese.

“Compass Rent offre un servizio innovativo che mette al centro i dealer e le esigenze del cliente finale – spiega la società in un comunicato stampa -. Con la nuova formula, il noleggio avviene proprio tramite i concessionari, che potranno offrire il servizio al cliente sulle auto di cui dispongono. Il coinvolgimento diretto dei dealer rende unici i vantaggi di Compass Rent, come l’ampio ventaglio di scelta tra vetture nuove, usate e Km0 presenti sul loro piazzale, la possibilità di vedere e provare l’auto prima di noleggiarla, l’essere seguiti e consigliati da un venditore qualificato e di fiducia e la consegna del veicolo in 2 settimane”.

Il servizio, spiega la compagnia, è veloce, perché in pochi giorni permette al cliente di mettersi alla guida dell’auto; flessibile, perché consente di scegliere la durata, i km e i servizi in base alle esigenze; senza soprese, perché si paga una quota fissa mensile senza costi imprevisti e senza pensieri, perché ad occuparsi di tutte le incombenze amministrative e la gestione operativa del veicolo saranno Compass Rent e il concessionario.

Come funziona

Il concessionario proporrà il servizio al cliente a partire dal proprio parco auto. A fine noleggio il veicolo verrà riconsegnato al dealer che, conoscendone già la storia e potendone pianificare la gestione, potrà procedere con una nuova vendita o un nuovo noleggio. Durante il noleggio tutti i servizi di manutenzione e ripristino saranno gestiti dallo stesso dealer di acquisto, creando una relazione continuativa con il cliente. Ampia la flessibilità del servizio sui valori di vendita e riacquisto, così da definire la rata migliore per il cliente.

In più, il dealer scegliere tra i pacchetti assicurativi e di manutenzione proposti quelli più in linea con le preferenze e alle necessità del cliente. Per i dealer, rappresenta una nuova opportunità di business che sfrutta l’innovazione tecnologica di Compass: i concessionari avranno accesso al portale, la cui interfaccia di configurazione è totalmente integrata con tutti i fornitori di servizi e che permetterà di ottimizzare il processo di preparazione veicolo (perizia, verbale di consegna, ecc.) in modalità full-digital. Allo stesso tempo la gestione contrattualistica di convenzionamento e vendita saranno paperless con firma digitale certificata.

Per i clienti, grazie all’app, sarà possibile gestire dal proprio cellulare l’intera documentazione e sapere tutto del veicolo, oltre a poter richiedere il soccorso stradale in pochi click.

“Il mercato dell’automotive e dei relativi servizi finanziari è in continua trasformazione – commenta Nicola de Cesare, direttore generale di Compass Rent –. I fattori che spingono gli italiani a desiderare un’auto nuova sono cambiati, specialmente tra i giovani e i cosiddetti car lover, che hanno una maggior propensione a cambiare in modo più frequente l’auto. Un cambio spesso spinto dalla ricerca dei modelli più evoluti e tecnologici o dal desiderio di testare le ultime novità anche nel segmento ibrido ed elettrico. Se a questo aggiungiamo la certezza di un costo fisso, che abbatte il rischio di spese improvvise, ecco che il noleggio a lungo termine diventa una soluzione ideale per molti italiani. Compass Rent è l’anello di congiunzione che mancava tra concessionari e clienti, un servizio che può dare impulso alla crescita del comparto e supportare la ripresa dei dealer dopo un periodo di difficoltà. Il tutto offrendo al cliente finale un servizio semplice, conveniente, personalizzabile e sicuro.