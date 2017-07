Nasce “Confidi Sicilia in Rete”

di

Si chiama “Confidi Sicilia in Rete” la nuova realtà aggregativa nata dall’intesa tra Commerfidi, Confeserfidi, Credimpresa, Fideo, Fidimed e Unifidi.

Lunedì 26 giugno, presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in via Amari, la rete ha firmato una convenzione con Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale s.p.a. al fine di individuare, attraverso specifici plafond che saranno deliberati a favore dei confidi, forme di intervento congiunto per agevolare l’accesso al credito delle Pmi siciliane.

La rete è formata da sei confidi siciliani: tre con sede a Palermo e tre con sede a Ragusa, di cui due, Confeserfidi e Fidimed, attualmente maggiori, secondo l’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Realtà importanti, con una consistenza patrimoniale è di oltre 50 milioni di euro, capaci di erogare garanzie per circa 700 milioni di euro alle 40.000 aziende associate.

“Fare rete tra i confidi che operano da anni sul territorio siciliano – ha sottolineato Rosario Carlino, attuale presidente della Rete – significa creare, innanzitutto, rete per le imprese. Il presupposto e, al contempo, l’obiettivo di questo progetto è quello di creare benefici per operatori e per imprese, individuando strategie comuni, abbattendo i costi di gestione e quelli praticati agli associati e intensificando, inoltre, la presenza nei territori”. A ciò si aggiunge la fondamentale interlocuzione con le banche e con la Regione per rendere operative le misure a valere sui fondi europei, rendendo i Confidi della Rete dei canali per dislocare queste risorse nel tessuto imprenditoriale della regione. L’appello che rivolgiamo ai nostri interlocutori e agli organi di governo è quello di prestare molta più attenzione alla realtà dei confidi, di cui sottolineiamo con forza il ruolo di valido supporto alle imprese e a quanti vogliano accedere al credito. I confidi non siano trattati come soggetti subordinati alla rete degli Istituti di credito. Non si tratta di ‘figli minori’ ed è bene che, una volta per tutte, ci si renda conto di ciò. Rappresentiamo un anello fondamentale della catena del credito e del supporto agli imprenditori, principalmente piccole e medie imprese, da sempre l’essenza del tessuto e della storia imprenditoriale del Paese”.

Nasce “Confidi Sicilia in Rete” ultima modifica: da