Nasce Gabetti Academy, la scuola di formazione del franchising immobiliare

Si chiama Gabetti Academy, la nuova scuola del gruppo dedicata alla formazione di dipendenti e collaboratori. “Si tratta di una piattaforma di corsi, online e in presenza, in grado di soddisfare le esigenze formative delle persone che lavorano nel gruppo Gabetti, necessarie allo svolgimento ottimale dei loro ruoli e degli obiettivi da raggiugere – si legge in un comunicato stampa -. Uno strumento altamente qualificato per sostenere la crescita di conoscenze, competenze e l’innalzamento della qualità professionale a tutti i livelli”.

I corsi saranno disponibili, suddivisi per categorie, su un nuovo portale della formazione, un ambiente digitale che permetterà agli utenti di iscriversi e accedere a e-learning e webinar live o in presenza.

Il programma formativo è dedicato a tutti, dalle nuove risorse ai top manager, e declinato a seconda delle esigenze: dai corsi più specialistici per certe aree di business fino a quelli a carattere più commerciale. Docenti dei corsi, gli stessi professionisti del gruppo.

“La nostra Academy sarà un laboratorio di formazione continua, un sapere condiviso come motore della crescita di tutti. Uno strumento di carriera, un contenitore che metterà insieme le tante competenze presenti nelle società e nelle divisioni del gruppo per acquisire conoscenze e accrescere le proprie capacità” dichiara Roberto Busso, amministratore delegato del gruppo Gabetti.

“Gabetti Academy è la scuola che riunisce tutti i valori del nostro Gruppo e li rende pilastri ancora più solidi per la crescita professionale di ogni singola risorsa. L’offerta formativa è stata infatti strutturata sulla base delle competenze attese per ciascun ruolo e i corsi trattano gli argomenti per aree come base skills, soft skills e corsi specialistici”, prosegue il direttore generale Marco Speretta.