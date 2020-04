Nasce Ibl Family Rete Quinto, rete di agenti specializzati nella cessione del quinto

Ibl Family, società finanziaria ex 106 Tub, controllata al 70% da Ibl Banca e partecipata da Tecnocasa Holding, concretizza il progetto di una rete agenti dedicata e specializzata in particolare nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione identificata dal marchio Ibl Family Rete Quinto.

Ibl Family, che è entrata a far parte del Gruppo Bancario Ibl Banca a marzo 2019, è già operativa sul territorio nazionale tramite collaborazioni con mediatori e agenti e ha portato a segno nel suo primo anno di attività un risultato in crescita del 100% rispetto all’anno precedente, con una produzione di circa 164 milioni di euro nel settore della cessione del quinto lavorando e finalizzando circa 6.000 pratiche.

Con Ibl Family Rete Quinto la società attiva un nuovo canale di distribuzione i cui punti di forza sono essenzialmente elevata specializzazione e capacità consulenziale. La campagna di recruting, che prevede l’inserimento nel 2020 di 15 nuovi agenti, privilegia la qualità, con l’obiettivo iniziale di coprire a livello territoriale i principali capoluoghi di provincia.

Nel 2020 la società punta ad arrivare a 75 partner complessivi aggiungendo agli attuali 60 mediatori e agenti i nuovi ingressi nella neonata rete.

Agli agenti con marchio Ibl Family Rete Quinto sarà offerto un supporto costante nello sviluppo del business, sia a livello centrale che locale, attraverso evoluti strumenti di vendita, marketing, formazione e Crm. Attività quali immagine coordinata, anche nell’allestimento delle sedi, campagne pubblicitarie, geomarketing e lead generation, presenza sui canali social fanno parte del piano di azione strutturato per favorire la notorietà del marchio, della rete, dei prodotti.

“Lo sviluppo impresso a Ibl Family è il risultato di un progetto di riorganizzazione e di un nuovo modello di business, introdotto avvalendoci anche dell’esperienza del Gruppo Ibl Banca di cui facciamo parte. I tempi sono maturi per aprire un nuovo capitolo con la creazione di una rete specializzata nei prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, ha spiegato Oscar Cosentini, amministratore delegato di Ibl Family.

“Nel corso di quest’anno l’obiettivo è reclutare 15 nuovi agenti per la nuova Ibl Family Rete Quinto. Una scelta coraggiosa anche dato il particolare momento che stiamo tutti vivendo e che impone stringenti limitazioni nel lavoro degli agenti. La nostra attività, seppure nel rispetto della normativa e delle necessarie misure di sicurezza, non si ferma e puntiamo in questo modo anche ad esprimere solidarietà e vicinanza alla nostra rete”, ha dichiarato Gianluca Iorio, direttore commerciale di Ibl Family.