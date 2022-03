Dalla collaborazione di Fei, Mutuionline e Nsa nasce Igloo, piattaforma di prestiti garantiti

Centosettanta milioni di euro per offrire nuove opportunità di crescita e finanziamenti per almeno 800 piccole-medio imprese (pmi) e midcap italiane, prestando grande attenzione ai criteri per la transizione climatica e la sostenibilità ambientale. Questo è l’obiettivo di Igloo, la nuova piattaforma italiana di origine dei prestiti garantiti, già attiva e presentata oggi 15 marzo. Si tratta del primo progetto di cartolarizzazione di crediti garantiti dallo Stato supportato dal Fondo Europeo per gli investimenti (Fei) in Italia, promosso con operatori non bancari, gruppo Mol e gruppo Nsa.

Il Fei contribuirà attraverso un investimento di 50 milioni di euro in un’operazione di cartolarizzazione che fornirà liquidità alle imprese italiane. I rimanenti 120 milioni di euro verranno forniti dai partner dell’iniziativa e da investitori istituzionali italiani.

L’operazione di cartolarizzazione è stata strutturata da Société Générale su un portafoglio di prestiti originati da Nsa srl (società di mediazione creditizia) e Nsa spa società che gestisce l’intero processo delle garanzie Mcc e Sace, entrambe facenti parte del gruppo Nsa. I prestiti sono erogati da Centro Finanziamenti spa (Cefin) e gestiti operativamente da Quinservizi spa, sussidiarie del gruppo Mutuionline spa. Banca Finint parteciperà, oltre che come banca sponsor, anche come master servicer.

Il Fei metterà a disposizione le proprie risorse per l’acquisto diretto di titoli senior e/o mezzanine che popoleranno la nuova piattaforma italiana di origine dei prestiti garantiti. Il progetto prende il nome di Igloo, acronimo della piattaforma “Italian guaranteed loan origination platform”.

La piattaforma rappresenta la prima iniziativa di cartolarizzazione in Italia volta a creare un canale di finanziamento alternativo attraverso una struttura ramp-up, per concedere prestiti a circa 800 piccole-medio imprese e midcap nell’arco di un anno. Essa si basa sulla capacità di intermediazione creditizia di Nsa per la fornitura di nuovi finanziamenti, e sull’esperienza nella gestione di soluzioni operative e tecnologiche della divisione Bpo di gruppo Mutuionline, attraverso Quinservizi quale struttura specializzata per le attività di credit origination e credit servicing con particolare riferimento alla gestione delle garanzie Mcc e Sace e Cefin per la per la valutazione dei mutuatari e l’erogazione dei prestiti. L’iniziativa fungerà da catalizzatore per facilitare l’erogazione di finanziamenti alle pmi, ed il relativo accesso ai mercati dei capitali.

Nsa utilizzerà la piattaforma per processare parte dei propri 37,5 milioni di euro dedicati ai finanziamenti “green”, guidati dai criteri per la transizione climatica e la sostenibilità ambientale.

In aggiunta, ciascun finanziamento del portafoglio cartolarizzato beneficerà della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le pmi, e dei criteri di azione per il clima e sostenibilità ambientale definiti dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e applicati dal Fei.

L’iniziativa del Fei che con la collaborazione del Fondo di Garanzia danno sostegno alle pmi e midcap, già sperimentata congiuntamente dal gruppi Mol e Nsa, è operativa ed in grado di selezionare tempestivamente le imprese meritevoli per far loro ottenere i finanziamenti. La scala coinvolgimento “europea” dell’iniziativa è ancor più rilevante nelle contingenze attuali. Le vicende belliche, anche se dovessero definirsi a breve, hanno già messo in difficoltà, per i prossimi due tre anni, tutte le imprese esportatrici verso la Russia e l’Ucraina. Queste imprese hanno immediato bisogno di sostegni, di elevate garanzie data la rischiosità della loro situazione, cioè di interventi politici domestici ed europei per consentire alle stesse di pianificare una ripresa proficua per l’economia. Fei, Fdg, nuove risorse finanziarie, con nuovi provvedimenti normativi, sono di sicuro una leva di continuità economica e di sviluppo.

Gelsomina Vigliotti, vice-presidente Bei commenta: “Grazie a questa operazione di cartolarizzazione di crediti garantiti dallo Stato, la prima di questo genere supportata dal Fei in Italia, renderemo disponibili e accessibili finanziamenti alle piccole e medie imprese in modo da mitigare gli effetti della pandemia e sostenere la ripresa. L’’anno scorso, abbiamo sostenuto le esigenze di liquidità pmi italiane con 6,85 miliardi di euro, il 51% dell’attività totale del gruppo Bei nel 2021 nel nostro Paese”.

“La divisione Bpo di gruppo Mutuionline da sempre è protagonista dell’innovazione nei processi di credito basati sulla tecnologia per permettere a tutti gli operatori di mercato di erogare e gestire finanziamenti – aggiunge Alessandro Fracassi, ceo di gruppo Mutuionline –. Questa iniziativa è perfettamente in linea con nostra mission di creare un ecosistema di piattaforme modulari all’avanguardia, grazie al contributo di Cefin, la nostra fintech dedicata all’innovazione e Quinservizi, leader nella gestione in outsourcing di processi operativi end to end in ambito finanziamenti retail e corporate. Siamo orgogliosi di essere interpreti e ambasciatori di iniziative con partner di alto profilo istituzionale, anche a livello Europeo, che favoriscono la ripresa economica, attraverso il sostegno alle pmi”.

“ Questo nuovo progetto Europeo di accesso al credito per le imprese italiane è un importantissimo segnale di grande collaborazione dell’Europa verso i suoi singoli stati membri – commenta Francesco Salemi, ad del gruppo Nsa –. Lo strumento del Fondo di Garanzia potrà rivelarsi decisivo anche in questa delicata fase di guerra per il sostegno anche di quei settori che più subiranno le conseguenze della chiusura economica verso e dalla Russia. Gli aiuti alle imprese devono passare anche da questi nuovi canali di accesso al credito delle pmi, al fine di garantire il massimo sostegno come già avvenuto durante il periodo di pandemia”.

“La missione del Fei è aiutare le piccole e medie imprese a crescere e prosperare in Europa. Grazie a questa nuova piattaforma, Igloo, che vede coinvolti insieme operatori privati e istituzioni pubbliche, le imprese Italiane beneficeranno di ulteriori fondi per promuovere i propri investimenti verdi e sostenibili”, conclude Alessandro Tappi, chief investment officer del Fei.

La cartolarizzazione è stata strutturata da Société Générale quale lead arranger, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo (divisione Imi Corporate & Investment Banking) Cib, Banca Akros (gruppo Banco Bpm) e Banca Finint come co-arrangers; Duomo Investimenti, Banco Bpm (direzione istituzionali) e Société Générale hanno agito altresì come sottoscrittori dei titoli senior, mentre Banca Finint partecipa, oltre che come banca sponsor, anche quale master servicer.