Nasce Konsumer Giovani

“Abbiamo sentito l’esigenza di creare uno spazio di aggregazione, dedicato esclusivamente alla risoluzione dei problemi dei giovani, affrontando battaglie condivise per ottenere benefici tangibili. Per questo abbiamo pensato di creare un’apposita categoria rivolta ai giovani consumatori, avendo riscontrato una diversa sensibilità nei consumi da parte delle nuove generazioni, che inevitabilmente hanno esigenze diverse. Vogliamo far comprendere ai giovani che la realizzazione di qualsiasi oggetto e servizio di qualità richiede tempo, talento, esperienza e fatica ”. Così Giovanni Marconi, responsabile Konsumer Giovani.

I giovani iscritti a konsumer possono beneficiare dei numerosi servizi che l’associazione offre, come ad esempio l’apertura di un conto corrente a costo zero o le riduzioni del 25% e del 15% rispettivamente su energia elettrica e gas.

“Konsumer Giovani aggiunge servizi specifici ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro – ha spiegato Tosca Di Caccamo, responsabile Konsumer Giovani – per tenerci in contatto con i nostri associati abbiamo programmato una newsletter che li terrà aggiornati sui cambiamenti e l’evoluzione del mercato del lavoro. Inoltre, potranno usufruire di un servizio di consulenza del lavoro e servizi alla persona, modulati ad hoc rispetto al proprio percorso”.