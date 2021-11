Nasce Lifecredit, piattaforma blockchain per gestione integrata di ecobonus, sismabonus e superbonus

LifeGate Tech, in collaborazione con Spartan Tech, ha lanciato Lifecredit, piattaforma in blockchain per la gestione integrata di ecobonus, sismabonus e ristrutturazione edilizia. La piattaforma è pensata per caricare i documenti necessari e guidare l’utente in ogni passaggio, grazie a “un’architettura fondata sull’intelligenza artificiale, il machine learning e la blockchain, in questo caso pubblica che, in caso di contestazioni, presenta garanzie legali molto più solide rispetto a una privata – spiega un comunicato stampa -. Ad ogni passaggio, le tecnologie applicate consentono di apportare migliorie al processo, per renderlo ancora più performante”.

“I fiscalisti che fanno parte della nostra rete si occupano delle pratiche burocratiche, che generalmente non sono nelle corde delle imprese e degli installatori, e vanno a vendere crediti a cifre più interessanti della media del mercato, proprio perché i crediti stessi sono più genuini – afferma Davide Rinaldi, responsabile di LifeGate Tech – In questo modo, i piccoli artigiani come i grandi general contractor ottengono lo smobilizzo e la finanza più velocemente e a condizioni migliori”.

Oltre alla piattaforma per favorire l’accesso ai bonus governativi, è stato creato un gruppo di partner certificati che si occupano di infissi, pompe di calore, caldaie, illuminazione a led e certificazioni.

“Il mondo finanziario ci sta dando grande fiducia perché i crediti che arrivano dalla nostra piattaforma sono certificati e sicuri – sottolinea Paul Renda di Spartan Tech, partner tecnologico del progetto -. Abbiamo in qualche modo ‘pulito’ un mercato nel quale non tutti si affacciano con le adeguate competenze”.

La piattaforma, già attiva su alcuni general contractor, come Arcas e Restructure 5.0, sul Superbonus 110%, ha firmato recentemente con Samsung Italia un accordo che coinvolgerà i suoi installatori di pompe di calore per effettuare lo sconto in fattura del 50% e del 65%. Un’analoga intesa è stata chiusa con Qfort.

Tra le innovazioni tecnologiche introdotte, c’è la possibilità di certificare ogni installazione fotografando con il proprio telefono il pre e il post intervento, azzerando il rischio di interventi fantasma o di utilizzo di materiali che in realtà non potrebbero avere accesso ai vantaggi fiscali. Con Lifecredit è possibile inoltre avvalersi di droni, attraverso i quali si può ricostruire l’asset fisico in scala 1:1 dell’immobile per il quale si richiede il Superbonus del 110% per velocizzare il processo, evidenziare in maniera puntuale eventuali abusi edilizi e verificare l’avanzamento dei lavori.