Nasce Qbc Engadine. Obiettivo: applicare la blockchain in ambito societario e immobiliare

Applicare la blockchain in ambito societario e immobiliare e semplificare la burocrazia legata al trasferimento di asset, rendendo più fluido tutto il processo inerente la gestione amministrativa. È l’obiettivo di Qbc Engadine SA, società con sede a St. Moritz, nata per realizzare una serie di iniziative immobiliari nella cittadina svizzera e non solo, con il coinvolgimento di alcuni partner locali.

“La tecnologia blockchain sta cambiando radicalmente il nostro modo di investire e di gestire il denaro e anche in questo caso ne abbiamo la prova – commenta Gianluca Massini Rosati, amministratore di Qbc Engadine -. Infatti i soci potranno scambiarsi liberamente le quote della società senza passare dal notaio e dalla scure dei relativi costi. Basterà che il venditore trasferisca i token detenuti nel suo wallet, a quello dell’acquirente e automaticamente verrà trasferita la proprietà della partecipazione societaria. È ovvio che la blockchain resta uno strumento per facilitare gli affari, non la soluzione a tutti i mali. Il cuore e il successo del business resta legato indissolubilmente alle capacità imprenditoriali degli individui”.

Tra i partner che hanno aderito all’iniziativa, oltre ai membri di Quantico Business, c’è Terrabitcoin Club, un club di investitori in cripto, e Luxochain che, in accordo con la normativa svizzera, realizzerà la tokenizzazione delle quote della società che detterà le sei unità immobiliari previste dal progetto. Luxochain è attiva dal 2017 nella creazione di nft (non fungible token) dedicati al mondo del lusso e non solo.

“L’immobiliare è il business più tradizionale e antico del mondo, soggetto da sempre a regole stringenti. La tecnologia blockchain consente di risparmiare molto tempo e molta carta, ma soprattutto può portare innovazione e trasparenza nel settore immobiliare”, aggiunge Davide Baldi, co-founder e ceo di Luxochain.

Tra gli uomini chiave dell’iniziativa, anche Manuel Tenca, fondatore della The Great Living Estate, agenzia specializzata nella ricerca e ristrutturazione di immobili di altissimo pregio in Engadina.