Nasce Rendimax Assicurazioni, l’e-commerce multibrand della protezione

Un partner strategico, 3 compagnie assicurative, 6 momenti di vita, 9 prodotti. A cui, entro la fine del 2018, verranno aggiunte almeno altre 2 nuove categorie e altrettante compagnie assicurative, con l’obiettivo di chiudere il 2019 con un raddoppio dei prodotti disponibili rispetto alla partenza. La presenza del 3 o dei suoi multipli ritorna: le polizze annuali possono essere rateizzate in 12 mesi senza interessi, 15 sono i professionisti che compongono il team di lavoro di Rendimax Assicurazioni mentre 18 sono i prodotti che rendimax assicurazioni punta ad avere ad un anno dal lancio.

Sono i numeri di www.rendimaxassicurazioni.it, l’e-commerce multibrand pensato per chiunque ricerchi protezione e voglia sottoscrivere una polizza in autonomia, senza sportelli, agenti o intermediari, lanciato da Banca Ifis in collaborazione con Yolo, partner strategico dell’istituto per il progetto.

Una piattaforma insurtech che utilizza algoritmi, big data e machine learning, dotata di una customer care integrata e multi-canale. Oltre alla chat di assistenza web, già disponibile dalla prima release del sito, rendimax assicurazioni avrà a breve un proprio chatbot, un’assistente virtuale che risponderà a domande, curiosità e dubbi dei visitatori del sito e dei clienti. Già attive inoltre sia l’assistenza telefonica con numero verde dedicato, sia la social customer care nei profili Facebook e Twitter di rendimax.

“Il rapporto diretto con il cliente, completamente disintermediato grazie anche all’adozione della tecnologia, fa parte della visione e del dna di Banca Ifis – ha dichiarato Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca Ifis -. Crediamo che l’unico modo di vendere servizi sia di interagire direttamente con i clienti, costruendo un dialogo bilaterale trasparente e che generi valore per entrambe le parti. Tutti i nostri business sono sviluppati a partire da questo fondamentale valore: su questo approccio si basa anche rendimax assicurazioni”.

Per costruire l’e-commerce, il team di rendimax assicurazioni è entrato in contatto diretto con il cliente finale, per capire quale fosse il livello di consapevolezza dei cittadini rispetto ai rischi. Le risposte sono state il punto di partenza per la creazione della piattaforma, lo scounting, la selezione e la rielaborazione, ove necessario, dei prodotti assicurativi, pensati in maniera snella e tecnologica, che tenesse conto degli strumenti digitali oggi a disposizione nonché dei nuovi approcci alla vita ed ai ritmi di tutti i giorni. In soli sei mesi è stata poi sviluppata, grazie alla tecnologia e ad un team di lavoro coeso e altamente competente, www.rendimaxassicurazioni.it. Si tratta dell’unica piattaforma multibrand in continua evoluzione nella quale il cliente può concludere l’acquisto della polizza senza mai uscire dal sito e che, al contempo, punta a sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi ai quali ogni giorno, spesso inconsapevolmente, sono esposti.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Banca Ifis – ha dichiarato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group -. La collaborazione ci consente di mettere a disposizione le nostre competenze in ambito insurtech per realizzare una proposta assicurativa completamente digitale, smart, flessibile e instant. Insieme a Banca Ifis apportiamo un contributo fondamentale verso un cambio di paradigma nel settore assicurativo, utilizzando un approccio pienamente customer-centric”.

Come funziona l’e-commerce – Per attivare una polizza rendimax è sufficiente collegarsi al sito www.rendimaxassicurazioni.it e selezionare il prodotto desiderato tra le varie soluzioni (polizze dedicate agli animali, allo sport, per muoversi in sicurezza in città, ai viaggi e alla protezione della casa). Prendiamo ad esempio la polizza viaggio: dopo aver inserito nel preventivatore i dati necessari (numero di viaggiatori, periodo, destinazione), sarà possibile calcolare il preventivo, salvarlo oppure procedere alla conclusione dell’acquisto. Per completare l’acquisto il cliente dovrà quindi registrarsi o effettuare il login all’area riservata, con possibilità di pagamento con tutte le carte di credito, Paypal, PostePay, UnionPay, Ucb, Diners.

Cosa puoi assicurare con rendimax assicurazioni – rendimax assicurazioni offre le seguenti protezioni:

Animali: Su la zampa, protezione dedicata agli amici a quattro zampe;

Bici: Città sicura in bici e Sport sicuro in bici, per i momenti di svago in città o di allenamento in bicicletta;

Casa: CasAssicurata e Proteggi casa, per assicurare ciò che ti sta più a cuore;

Città: Sicuro in città on-off, per accendere e spegnere la protezione mentre ti sposti in città con i mezzi, a piedi o in bici;

Sport: Sport sicuro on-off, valido anche solo per una corsa nel parco o per un week end di allenamento;

Viaggi: Sicuro in volo e Sano in viaggio per preoccuparti solo del divertimento di un’esplorazione, lasciando a rendimax assicurazioni il compito di proteggerti.

Le sei categorie di polizze ad ora disponibili si dividono in annuali ed a consumo: queste ultime sono attivabili anche per poco tempo, 1, 3 o 7 giorni a seconda della necessità delle persone che possono così scegliere quando e per quanto proteggersi. Entro fine 2018 rendimax assicurazioni lancerà anche le polizze Salute e Tecnologia.

I partner – Rendimax assicurazioni ha selezionato, al momento, tre partner per le diverse categorie: per la protezione legata ai Viaggi Axa Partners, per le polizze dedicate agli Animali, alla Casa e alla Bici Europ Assistance Italia, Chubb invece per le coperture Sport e Città. Il processo innovativo e di co-creazione è stato applicato sin dall’inizio, con una rivisitazione dei prodotti da parte di Banca Ifis possibile grazie alla collaborazione di tutti i partner. Il partner tecnologico è Yolo.

Social network – rendimax assicurazioni è stato lanciato anche sui social: il racconto, dal countdown alla presentazione, è disponibile seguendo gli hashtag #viviproteggiti e #rxassicuranei profili di rendimax (Facebook, Twitter e Instagram) e di Banca Ifis (Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, LinkedIn).

