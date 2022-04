Nasce Yolo Insurance Network, piattaforma per agenti e broker

Yolo ha lanciato Yolo Insurance Network, una piattaforma digitale rivolta ad agenti e broker che oggi operano prevalentemente attraverso il canale fisico. La nuova piattaforma si pone l’obiettivo di aiutare gli intermediari professionali a innovare il proprio portafoglio di offerta con le soluzioni assicurative digitali sviluppate da Yolo in partnership con compagnie nazionali e internazionali.

“Questo permetterà ad agenti e broker di rispondere alle esigenze emergenti acquisendo un posizionamento distintivo – si legge in un comunicato stampa -. Yolo Insurance Network è la risposta di Yolo alle esigenze di sviluppo del business degli intermediari professionali in una fase di mercato caratterizzata dalla crescita dei bisogni assicurativi di famiglie e imprese e da una domanda sempre più orientata verso soluzioni semplici, convenienti e di facile accesso che riflette le tendenze della digitalizzazione nei comportamenti di consumo”.

Gli intermediari potranno accedere sia a polizze digitali (tra le quali quelle per lo sport, la mobilità e gli animali domestici oltre a quelle dedicate alle pmi), sia a polizze tradizionali ridisegnate in chiave digitale (tra le quali quelle per l’auto e la casa). “Yolo Insurance Network consentirà un’evoluzione dell’attività distributiva verso un approccio phygital, basato sulla combinazione di presenza fisica ed engagement digitale che moltiplicherà le occasioni di contatto con i clienti e valorizzerà l’intermediazione fisica incrementandone l’efficienza”, prosegue la nota.

Nel 2022, Yolo ha proseguito nel percorso di sviluppo che, in poco più di quattro anni di operatività, l’ha portata ad affermarsi nel mercato italiano dell’insurtech. Sono state definite nuove partnership con banche, compagnie assicurative e retailer in diversi settori ampliando così la capacità distributiva. Per offrire alle aziende partner strumenti adeguati in grado di abilitare rapidamente la distribuzione di prodotti assicurativi, la società ha continuato a investire sulla piattaforma di digital insurance, utilizzata anche per l’attività di broker digitale. Nel percorso strategico di ampliamento della propria capacità distributiva, si inquadra anche l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Bartolozzi Assicurazioni, società di brokeraggio operativa su tutto il territorio nazionale.

“La crescente spinta alla digitalizzazione ha indotto gli intermediari professionali a rivisitare l’attività commerciale integrandola con prodotti e forme di proposta digitali – ha dichiarato il ceo e fondatore Gianluca De Cobelli -. La distribuzione assicurativa sta evolvendo verso un approccio combinato tra canali fisici e digitali (phygital) in linea con quanto già avvenuto in altri settori, oltre a quello finanziario. Yolo Insurance Network ci consentirà di posizionarci anche in questo nuovo ambito senza perdere di vista il ruolo di abilitatore nel mercato della diffusione e sviluppo dell’offerta di polizze digitali cosiddette embedded, ovvero proposte insieme all’offerta di altri beni/servizi principali”.