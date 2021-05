Neosurance: i 7 settori che traineranno l’open insurance

In futuro non sarà il cliente ad andare dall’assicuratore ma l’assicurazione a entrare nei contesti digitalizzati che l’utente frequenta ogni giorno, dall’app per fare sport a quella per noleggiare un monopattino elettrico e così via. A ritenerlo è Neosurance, scale-up insurtech globale e un broker assicurativo che fornisce alle compagnie e alle community digitali una piattaforma api e front-end per consentire la vendita di polizze istantanee, pay-per-use e a subscription, direttamente su smartphone.

Secondo le previsioni della società il settore assicurativo, come accaduto al mondo bancario con l’open banking e i pagamenti digitali, si sta aprendo a ecosistemi esterni, grazie a tecnologie che ne stanno completamente cambiando l’identità. Attraverso l’open insurance, la possibilità di proporre e fruire di polizze su piattaforme operanti in settori non assicurativi rivoluzionerà il rapporto tra assicurazioni e clienti.

“Per innovare realmente il settore assicurativo non basta proporre online quello che prima si vendeva in agenzia, ma serve un totale cambio di approccio – commenta Pietro Menghi, ceo di Neosurance -. Se il cliente è prima di tutto un consumatore digitale, il dialogo deve iniziare dalle community digitali per lui più rilevanti nei vari momenti della sua giornata. La tecnologia che abbiamo sviluppato punta proprio a far dialogare questi due mondi, abilitando, anche in quanto intermediari, app di matrice e finalità diverse all’offerta di servizi assicurativi, concepiti e realizzati in un laboratorio permanente sul campo per l’applicazione dell’intelligenza artificiale e delle scienze comportamentali”.

La diffusione del 5G, con il suo impatto sull’uso crescente di oggetti connessi nelle nostre case e nelle città, avrà un ruolo importante nella diffusione del fenomeno dell’open insurance, anche se non ne sarà l’unico acceleratore. Secondo un’analisi di Neosurance, l’impatto maggiore si riferisce principalmente a 7 ambiti: