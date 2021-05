Net Insurance sigla accordo di bancassurance con Banca Capasso e Banca di Sconto

Imprimere un’accelerazione alle attività di bancassicurazione. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra Net Insurance e Banca Capasso e Banca di Sconto, entrambe controllate al 100% da Ibl Banca.

La partnership distributiva prevede l’offerta di un catalogo di polizze assicurative protection studiate in maniera specifica da Net Insurance per il canale bancario, in particolare per la famiglia e le piccole e medie imprese.

Banca Capasso e Banca di Sconto hanno fatto il loro ingresso ad aprile 2021 nel gruppo Ibl Banca. La strategia di sviluppo delle due banche, entrambe caratterizzate da una forte vocazione territoriale, prevede l’ampliamento del portafoglio prodotti per rinnovare e rafforzare l’offerta commerciale.

Tramite questa partnership si consolida ulteriormente la collaborazione di Net Insurance con Ibl Banca, anche primo azionista singolo della compagnia assicurativa.

“Quest’accordo permette a Banca Capasso e Banca di Sconto di entrare nel settore della bancassicurazione con un’offerta completa, competitiva e all’avanguardia grazie alla consolidata esperienza di Net Insurance con cui come Gruppo già collaboriamo da tempo”, ha dichiarato

Mario Giordano, ad della capogruppo Ibl Banca.

“L’intesa raggiunta con Banca Capasso e Banca di Sconto, società dalle solide basi e di lunga tradizion, potenzia ulteriormente la sinergia in essere con il gruppo Ibl Banca, primario partner e azionista della compagnia – ha affermato Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance -. Grazie all’offerta di soluzioni versatili e innovative a marchio Net, entrambi gli istituti potranno arricchire i servizi offerti alla propria clientela e al territorio di riferimento”.