Net Insurance e Ibl Assicura annunciano l’avvio del collocamento di una gamma di 6 polizze assicurative

Net Insurance e Ibl Assicura, controllata al 100% da Ibl Banca, annunciano l’avvio del collocamento di una gamma di 6 polizze assicurative protection, che segna una ulteriore evoluzione a rafforzamento della partnership già in essere. Un passaggio importante, spiega una nota, che permette di valorizzare al massimo l’intesa grazie all’offerta di un ampio ventaglio di prodotti al passo con i tempi e modulari e all’utilizzo di processi digitali.



Le polizze saranno distribuite da Ibl Assicura, attraverso gli oltre 100 punti sul territorio tra filiali e agenti di Ibl Banca.



Tra i 6 prodotti collocati InSalute, l’innovativa e completa polizza sanitaria che segna l’ingresso di Net Insurance nel segmento dell’Health Care.



Le altre soluzioni a disposizione della clientela sono: un prodotto multigaranzia dedicato alla mobilità, anche su monopattini e biciclette; una polizza sanitaria per viaggi di studio o vacanze all’estero; un’assicurazione infortuni con una serie completa di garanzie accessorie; una

copertura per cani e gatti che prevede rimborso per spese mediche, rc e tutela legale; una soluzione assicurativa dedicata alla protezione odontoiatrica.



“Con Net Insurance, la nostra controllata Ibl Assicura amplia la gamma di prodotti assicurativi con soluzioni versatili e innovative dedicate alle famiglie, che oggi avvertono in modo ancora più forte l’esigenza di protezione e sicurezza – ha dichiarato Mario Giordano, amministratore delegato di Ibl Banca -. Ibl Assicura è operativa nei punti vendita della rete Ibl Banca e la nuova offerta costituisce un valore aggiunto per la nostra clientela”.



“Sono molto lieto di questa partenza che rappresenta la piena concretizzazione del lavoro svolto da tutti noi, anche in un periodo difficile come quello vissuto recentemente – ha aggiunto Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance -. Ci presentiamo al mercato con un’ampia gamma di soluzioni distintive, tra cui mi piace ricordare il prodotto InSalute, il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta della nostra Compagnia che entra con determinazione in questo segmento di mercato”.