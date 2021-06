Net Insurance e Yolo lanciano polizza digitale “cyber”, contro gli attacchi informatici

Si chiama Yolo Cyber, la nuova polizza nata dalla collaborazione tra Net Insurance e Yolo Group per tutelare le piccole e medie imprese e gli studi professionali dagli attacchi informatici.

“La trasformazione digitale accelerata dall’emergenza sanitaria ha aperto nuovi campi di sfida nell’ambito della cybersicurezza – si legge in un comunicato congiunto -. Dati recenti mostrano come negli ultimi 12 mesi si sia registrato un aumento sensibile degli attacchi informatici ai danni delle pmi, con gravi ripercussioni per la produttività: dall’interruzione d’esercizio fino ai danni reputazionali, passando dal furto di dati essenziali, il ventaglio dei rischi oggi è sempre più ampio e complesso”.

Così la compagnia specializzata nella protection e il gruppo italiano di servizi e d’intermediazione assicurativa totalmente digitale, da sempre attenti alla protezione dei clienti attraverso soluzioni semplici, concrete e innovative, hanno deciso di sviluppare una nuova copertura assicurativa connessa ai rischi informatici.

Nello specifico, Yolo Cyber è un prodotto declinabile in due diverse formule, gold o platinum, e prevede una sezione perdite pecuniarie, presente in entrambe le versioni, e garanzie rc e tutela legale nel solo programma platinum. Per entrambi i programmi sono previsti servizi di checkup, prevenzione e monitoraggio prestati da un “service provider”.

“La cybersicurezza non è un tema che riguarda solo le grandi aziende. Le pmi sono infatti più vulnerabili perché, tipicamente, gestiscono il cyber risk con risorse limitate. È a loro che abbiamo dedicato Yolo Cyber, una polizza personalizzabile sulla base delle dimensioni dell’azienda – ha dichiarato Roberta Spadoni, head of market offer di Yolo Group -. Anche in questo caso, facciamo da apripista per l’innovazione del settore assicurativo con una polizza che può essere sottoscritta in modalità full digital”.

“Rispetto a qualche anno fa, stiamo assistendo a un costante e progressivo aumento degli attacchi cyber; con Yolo Cyber vogliamo fornire un sostegno concreto alle imprese, mettendo a disposizione di aziende e professionisti una soluzione capace di sostenerli tanto nel momento dell’attacco informatico quanto nell’importante fase di prevenzione e monitoraggio – ha affermato Fabio Pittana, chief operating officer di Net Insurance -. Oggi nessuna azienda può dirsi immune da questo tipo di rischi e assicurarsi contro di essi diventa una vera e propria necessità”.