Sondaggio elezioni Oam 2021: la survey di SimplyBiz sulla soddisfazione degli iscritti

Prende oggi ufficialmente il via la procedura per eleggere il nuovo board dell’Organismo agenti e mediatori (Oam).

Il nuovo sistema elettorale

Si vota per nominare quattro rappresentanti del nuovo comitato di gestione e quattro sindaci del collegio sindacale, più i rispettivi presidenti. Per la prima volta è in vigore il nuovo sistema elettorale, pensato per conferire un ruolo attivo ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi iscritti agli elenchi, i quali potranno eleggere direttamente il presidente del collegio sindacale e contribuire alla determinazione delle liste per l’elezione dei componenti del comitato di gestione.

Un sondaggio sulla soddisfazione degli iscritti all’Oam

Per conoscere il parere degli iscritti all’Oam sulle elezioni 2021, abbiamo predisposto un sondaggio composto da 6 semplici domande.

La nostra survey è volta a indagare:

il livello di soddisfazione per il nuovo meccanismo elettorale ;

; le aspettative sul nuovo board ;

; il desiderio di un presidente rappresentativo del mondo dell’intermediazione creditizia.

Si potrà rispondere al breve questionario fino al 2 maggio.