Nexi lancia metodo di pagamento account-to-account

Nexi lancia PagoinConto, sistema di pagamento digitale account to account che, utilizzando la tecnologia open banking, permetterà di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce direttamente dai conti correnti di tutte le banche italiane e di alcune grandi banche internazionali.

Pagoinconto sarà da subito disponibile in Italia per gli esercenti clienti di Nexi e delle sue banche partner, e in futuro sarà anche disponibile per altre entità del gruppo nonché per altri psp come mezzo di pagamento alternativo.

“Pensato per una esperienza digitale e mobile first, sia per pagamenti e-commerce che omni-channel/in-store, si integra facilmente e rapidamente con i gateway di pagamento e con i software di back-end e di gestione del negozio”, si legge in un comunciato stampa.

La soluzione si propone di intercettare specifiche esigenze ad oggi parzialmente coperte da altri metodi di pagamento: “consente di incassare in massima sicurezza anche i così detti ‘large ticket’, ossia gli scontrini superiori ai 500 euro che, in Italia, per il 60% vengono ancora pagati con metodi tradizionali come assegni, contanti o bonifici”.

Utenti ideali di PagoinConto sono dunque settori come il luxury retail, il travel, l’hospitality ma anche telco, utilities, assicurazioni e tutti i grandi ‘fatturatori’, “perché diminuisce tempi e costi di riconciliazione e riduce il numero di pagamenti tardivi o di importo errato, offrendo al contempo un’esperienza d’acquisto veloce e moderna”, prosegue la nota stampa.

“Nexi PagoinConto è il nuovo metodo di pagamento alternativo account to account basato su open banking e disponibile da oggi per tutti i consumatori e merchant italiani. Ai clienti finali garantisce un metodo di pagamento mobile first per ecommerce e acquisti omnichannel, ai merchant e alle aziende permette di gestire pagamenti anche di alto importo con una veloce integrazione, omnicanalità nativa, certezza dell’incasso, irrevocabilità del pagamento, diminuzione dei rischi – ha dichiarato Renato Martini, digital banking solution director di Nexi -. È una soluzione altamente scalabile, potenzialmente estendibile ad altri mercati e nuovi casi d’uso”.