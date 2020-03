Nobis Assicurazioni anticipa provvigioni marzo e aprile ad agenzie

Offrire un aiuto concreto per sostenere finanziariamente gli operatori del settore assicurativo che operano in modo continuativo con il mandato della società, facendo sentire la propria vicinanza in un momento di straordinaria emergenza nazionale. Nasce da questa precisa volontà la scelta di Nobis Assicurazioni di anticipare le provvigioni dei mesi di marzo e aprile alle agenzie assicurative che, pur lavorando in un regime di plurimandato, collaborano attivamente al successo e alla crescita della compagnia.

“Gli intermediari assicurativi sono stati considerati dal Governo, al pari delle banche, fornitori di servizi essenziali per la collettività e di conseguenza sono stati esentati dalla chiusura generalizzata delle attività – sottolinea Riccardo Raucci, direttore divisione commerciale territorio e bancassurance di Nobis Filo diretto Assicurazioni – nonostante questo è chiaro come le limitazioni in atto riducano in maniera sostanziale la produttività delle agenzie e che i rischi di entrare in una fase di forte sofferenza economica sono elevati. Per questo motivo, anche se siamo una compagnia di medie dimensioni che lavora con agenzie retail plurimandatarie, abbiamo deciso di far sentire loro la nostra vicinanza attraverso l’anticipo delle provvigioni di marzo e aprile”.

La decisione di anticipare le provvigioni agli intermediari assicurativi è soltanto una tra le numerose iniziative pensate da Nobis Assicurazioni per fronteggiare l’emergenza e tutelare nel migliore dei modi sia i propri dipendenti che tutti i clienti. Dal 10 marzo dopo un’intensa attività della parte sistemistica e organizzativa della Compagnia, è stata attivata una modalità di smart working per tutte le funzioni aziendali avendo come obiettivo in primo luogo la salute del personale e al tempo stesso assicurare la piena operatività e la continuità dei servizi verso tutti i principali interlocutori: intermediari assicurativi, agenzie viaggi e partner nel settore automotive.

A favore di tutto il personale di Nobis Assicurazioni è stata inoltre attivata una copertura assicurativa ad hoc operante in caso di accertata positività al Coronavirus COVID-19, offrendo al dipendente un’indennità da ricovero con diaria giornaliera, un’indennità da convalescenza e un’assistenza post ricovero fino a 14 giorni.