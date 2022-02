Nobis: Edoardo Bettinardi nuovo cfo del gruppo

Da oggi Edoardo Bettinardi è il nuovo cfo del gruppo Nobis, che si compone delle due compagnie Nobis Assicurazioni e Nobis Vita.

Quarantotto anni, laureato in economia e commercio e iscritto all’albo dei promotori finanziari, Bettinardi è entrato in Nobis dopo aver ricoperto per anni diversi ruoli dirigenziali all’interno del gruppo Mediolanum, nell’ambito della direzione amministrativa del gruppo e delle sue controllate estere. In precedenza, aveva maturato esperienze significative in qualità di revisore contabile presso la società di consulenza Pricewaterhousecoopers.

“Sono molto felice di entrare a far parte del team di Nobis, un gruppo assicurativo che negli ultimi anni ha dato vita a un ambizioso piano di crescita, mantenendo inalterata la sua profonda attenzione alla creazione di valore per tutta la filiera – afferma Edoardo Bettinardi -. Il mio obiettivo è contribuire al raggiungimento degli obiettivi estremamente sfidanti che Nobis si pone anno dopo anno, mettendo al suo servizio la mia pluriennale esperienza maturata in ambito finanziario e assicurativo sia in Italia che all’estero”.

“Diamo con piacere il benvenuto a Edoardo Bettinardi, un manager che non ha bisogno di presentazioni e che certamente contribuirà a garantire ulteriore professionalità e un importante valore aggiunto a tutto il nostro Gruppo”, commenta Giorgio Introvigne, amministratore delegato del gruppo Nobis.

Edoardo Bettinardi, in qualità di cfo del gruppo Nobis, risponderà direttamente all’amministratore delegato Giorgio Introvigne.