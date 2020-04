Nobis, nel 2019 utili per 10,2 milioni

Dopo la fusione con Filo diretto Assicurazioni e l’ingresso nel settore Vita con l’acquisizione di Apulia Previdenza, rinominata Nobis Vita, Nobis si appresta a chiudere l’anno con una raccolta premi nei rami danni di 228 milioni di euro (+10% sul 2018) e di 15, 9 milioni (+34%) nel settore vita.

Ma i dati più significativi riguardano l’utile netto che si assesta a 10,2 milioni, portando il ROE a 23,5%, con un patrimonio netto che passa dai 43,5 milioni del 2018 ai 58, 8 milioni del 2019 per una crescita del 35%.

“Un anno importante quello appena trascorso – ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Nobis, Giorgio Introvigne -. Gli ottimi risultati in termini di utile netto e roe si sono proiettati anche sul Solvency ratio che è passato da 126% a 204%. Un traguardo significativo che, nell’attuale situazione di emergenza, ci permette di continuare nella direzione progettuale di crescita e sviluppo nonostante il prevedibile rallentamento del business nel corso del primo semestre 2020, e di far fronte alla volatilità dei mercati finanziari. Ed è proprio con questi obiettivi” continua Introvigne “e in linea con l’invito delle autorità di vigilanza italiana ed europea, nonché con quella che è da sempre la policy aziendale, che anche quest’anno non procederemo con la distribuzione dei dividendi reinvestendoli interamente nella società”.

Nobis Assicurazioni è la nuova realtà assicurativa nata nel 2018 che può vantare un’esperienza trentennale nell’assistenza e uno specifico know how nell’automotive.

Grazie a una capillare distribuzione geografica e un’ampia offerta, Nobis è in grado di coprire a 360° il mercato danni retail nei principali rami proponendo polizze a elevato contenuto di servizio in 4 principali aree di bisogno: turismo e viaggi, auto e mobilità, salute, casa e assistenza, cui si aggiunge l’offerta rivolta a imprese e professionisti. A queste caratteristiche si aggiungono snellezza e flessibilità che permettono alla Compagnia di fornire risposte specifiche per le esigenze dei clienti corporate. Tutti i prodotti della compagnia sono pensati per soddisfare i bisogni dell’individuo in termini di protezione, sicurezza e comodità e si avvalgono del supporto della Centrale Operativa e del Servizio Medico operativi 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Nobis opera attraverso una rete di circa 600 partner sul territorio tra agenti di assicurazione e broker oltre ai canali specializzati nella distribuzione di polizze viaggi e automotive. La Compagnia intrattiene inoltre consolidati rapporti con i più importanti broker nazionali e internazionali.

Dal 2019 fa parte del Gruppo Nobis anche Nobis Vita, la compagnia che offre soluzioni dedicate alla persona sia nell’area del risparmio che in quella della previdenza integrativa. Nobis in questo modo amplia in maniera significativa la propria offerta e mette a disposizione un portafoglio prodotti ancora più completo e innovativo in grado di soddisfare le sempre più complesse esigenze assicurative del cliente.