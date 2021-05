Nobis rinnova la polizza Consortium. Tutela estesa per pmi e artigiani

Nobis Assicurazioni mette a disposizione di tutte le pmi che operano nel settore dell’industria e dell’artigianato una versione aggiornata e rinnovata della polizza Consortium. Il prodotto, migliorato nelle garanzie per adattarsi alle nuove esigenze degli imprenditori, è pensato per proteggere capannoni industriali, magazzini o qualsiasi altro tipo di stabilimento produttivo, ma anche i contenuti e le persone che vi lavorano da tutti i rischi più comuni connessi alla professione, nonché i danni alle cose assicurate in conseguenza a terremoto.

Nello specifico, la nuova versione di Consortium prevede la corresponsione di un risarcimento all’imprenditore in caso di incendio, furto, allagamento o altri danni ai beni presenti all’interno dello stabile. Il prodotto multi-rischi offre inoltre la garanzia responsabilità Civile sia verso terzi che verso i prestatori di lavoro, tutelando i dipendenti dell’assicurato ma anche tutti i lavoratori soggetti a contratti particolari come borsisti, apprendisti, partecipanti a stage o seminari. Completano la polizza una serie di utili prestazioni di assistenza, quali l’invio di un idraulico o di un elettricista in caso di emergenza, e la garanzia tutela legale.

Tra le altre novità del prodotto, disponibile per la vendita diretta alle piccole e medie imprese italiane attraverso la rete di intermediari assicurativi che operano con il mandato di Nobis Assicurazioni, si segnalano le garanzie opzionali “Protezione del Reddito” e “Pronto Intervento Azienda Belfor”. La prima tutela i titolari delle pmi anche sul piano economico, attraverso una diaria giornaliera corrisposta in caso di inabilità temporanea dovuta a infortunio o malattia; la seconda offre l’accesso a condizioni privilegiate ai servizi di risanamento post-sinistro e bonifica offerti da Belfor, multinazionale attiva nel settore della bonifica ed emergenze, a seguito di incendi, alluvioni, calamità naturali affinché l’azienda possa ripartire nelle sue attività nel più breve tempo possibile.

“L’upgrade di questo prodotto risponde alla nostra esigenza di offrire una tutela ancora più ampia e completa a tutti i lavoratori che operano in un settore duramente colpito dalla crisi dovuta alla pandemia – sottolinea Marco Ghioni, responsabile rami elementari di Nobis Assicurazioni -. Grazie alla versione rinnovata e migliorata di Consortium tutti i principali rischi connessi all’impresa vengono assicurati, dando la possibilità all’imprenditore di dedicare tempo e risorse soltanto alla creazione di valore per la sua attività”.