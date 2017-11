Non performing loan, Banca Ifis: da ottobre a metà novembre volumi in crescita dell’84%

di

Da ottobre a metà novembre 2017 si è registrato un incremento dell’84% nei volumi di non performing loan ceduti nel mercato italiano rispetto allo stesso periodo del 2016, per un ammontare di circa 7 miliardi di euro. È ciò che emerge dall’aggiornamento del ‘Market Watch Npl-The Italian Scenario’ di Banca Ifis. L’analisi conferma l’accelerazione annunciata nelle operazioni di non-performing loans dell’ultimo trimestre 2017, che continuano a spingere il mercato italiano anche se abbassando a 101 miliardi di euro le precedenti stime di volumi complessivi scambiati per il 2017.

Un trend che si verificherebbe, secondo alcune fonti di mercato, a causa del posticipo di deal, che erano previsti nel 2017, all’inizio del 2018 per circa 9 miliardi di euro. Questo fenomeno, assieme ad alcune transazioni già “attese” per il nuovo anno, porterebbe la pipeline di transazioni di inizio 2018 già a 17 miliardi di euro.

In particolare, le operazioni di fine 2017 riguarderanno principalmente il mercato primario, mentre sul mercato secondario saranno scambiati circa 5 miliardi (corrispondenti al 5% dei volumi attesi).

Per la prima volta dal 2006, inoltre, si sono registrate maggiori svalutazioni o vendite di Npl a fronte di un minor numero di nuove sofferenze generate (grafico 3 del Market Watch Npl Flash). Questo trend e il saldo negativo del rapporto tra “vecchie” posizioni e nuove sofferenze è da attribuirsi a due fattori: una maggiore vendita di Npl ed una maggiore svalutazione dei crediti non-performing da parte delle banche italiane.

Infine, il Market Watch Npl individua gli attori principali del credit management nel mercato Npl italiano: dall’analisi appare evidente come si concentri in pochi servicers oltre il 50% della gestione dei “jumbo deals” (grafico 2 del Market Watch Npl Flash). In particolare nel ruolo di special servicer in Italia per l’aggregazione dei dati e per il monitoraggio dei flussi di recupero dominano Quaestio, Cerved e DoBank.

