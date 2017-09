Non performing loan, Banca Ifis: mercato in fermento

di

“Qualche anno fa i crediti deteriori erano talmente pesanti da mettere in discussione la sopravvivenza del sistema bancario, minandone la stabilità. Oggi sta accadendo il contrario e il problema dei crediti deteriorati sembra in parte risolto, con i mercati internazionali che guardano con un’ottica diversa rispetto a prima le banche italiane” . Così Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca Ifis, in apertura della sesta edizione dell’International Npl Meeting.

La sesta edizione, intitolata, “The Marketplace – A toolkit for the Npl market”, ha voluto esplorare il mercato da un punto di vista degli strumenti necessari, la cosiddetta “cassettina degli attrezzi”, di cui i player hanno bisogno per la gestione profittevole degli Npl.

In particolare, dopo l’intervento di apertura sullo scenario macroeconomico e l’offerta di credito curato dall’Imf, Eba e Bce hanno illustrato le loro posizioni nel settore degli Npl come regolatori del mercato; la Bce ha inoltre analizzato i rischi per la stabilità del sistema finanziario e le differenti reazioni al problema dell’Npl, con le opzioni per supplire al fallimento dell’autoregolamentazione dei mercati. A seguire i principali fondi di investimento (Cerberus, Algebris e Bayview) e le banche (Banco Bpm e Ubi) hanno affrontato opportunità e sfide che il mercato pone in acquisto e vendita, tenendo conto delle variabili regolamentari.

Nel corso della giornata si sono alternati poi altri protagonisti del mercato come Arrow Global, Zenith, Lindorff, Gextra e Aquileia Capital. Presenti anche le banche, con un confronto al vertice tra Amministratori Delegati, che hanno delineato le strategie dei propri istituti: Banco Bpm (Giuseppe Castagna), Bper (Alessandro Vandelli), Quaestio (Paolo Petrignani), Banca Ifis (Giovanni Bossi).

Infine, una round table con specialisti Hr di società di consulenza ed executive research e banche con la partecipazione di società come Egon Zehnder, Spencer Stuart ed Unicredit, che hanno evidenziato come il fermento nel mercato dei Npl sta facendo emergere anche in Italia un evidente gap tra domanda e offerta in termini di figure professionali.

Nel corso dell’Npl Meeting è stata presentata anche una special edition del “Market Watch Npl – The Italian Scenario”, che ha rivelato come i circa 71 miliardi di euro aggiuntivi di crediti non-performing che saranno dismessi entro il 2017, raggiungendo la cifra record di 104 miliardi di euro di crediti distressed scambiati nel mercato italiano, avranno un valore stimato di mercato di circa 14,4 miliardi di euro.

Il mercato sta comunque diventando più ampio e più efficiente e i prezzi cambiano a seconda della tipologia di asset: la categoria dei portafogli con mixed assets è quella maggiormente in crescita, con 58 miliardi, su un totale di 71, che monopolizza quasi tutti i deal in pipeline. Gli assets secured sono invece quelli che stanno crescendo e che hanno prezzo maggiore, con una media stimata del 35%.

Dall’analisi del Market Watch Npl emerge inoltre che le sofferenze nette (65,8 miliardi di euro) sono ora allo stesso livello del 2012 ma le sofferenze lorde sono il 39% superiori a quelle dell’analogo periodo. A giugno, e in maniera più accentuata a luglio, le sofferenze bancarie lorde e nette hanno avuto un calo significativo come conseguenza delle vendite dei portafogli Npl, di svalutazioni più significative, ed una gestione più accorta da parte delle banche.

Inoltre importante attore del mercato Npl sono sempre di più i servicers: 16 acquisizioni nell’anno dimostrano che dotarsi di una piattaforma di servicers è per gli investitori un prerequisito per operare nel mercato italiano.

