Non performing loan: la Banca d’Italia pubblica linee guida per gestione per banche “Less Significant” italiane

Con l’obiettivo di dare impulso a una gestione più attiva dei crediti deteriorati da parte delle banche, il SSM ha pubblicato la “Guidance to banks on non performing loan” (Guidance) a carattere non vincolante, rivolta alle banche Significant (SI) e contenente best practices per la gestione degli NPL. Questa nota contiene linee guida (Linee Guida) analoghe per le Less significant institutions (LSI). Esse rappresentano le aspettative della Vigilanza in materia di gestione degli NPL, si pongono in sostanziale continuità con l’approccio di supervisione sinora seguito dalla Banca d’Italia e non sostituiscono in alcun modo il vigente quadro regolamentare di riferimento.

Le Linee Guida sono coerenti con la Guidance pubblicata dal SSM, alla quale le banche sono invitate a fare riferimento per aspetti operativi di dettaglio; in applicazione del principio di proporzionalità, sono previste talune modifiche per tenere conto delle esigenze di maggiore semplicità dell’assetto organizzativo delle banche LSI.

In relazione alle specifiche situazioni delle banche vigilate, e in continuità con l’azione di supervisione, la Banca d’Italia avvierà, nel corso dell’ordinaria interlocuzione con i singoli intermediari, un confronto su queste Linee Guida, dopo la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. Le LSI sono pertanto invitate a valutare la sostanziale rispondenza del proprio assetto rispetto alle Linee Guida e, ove necessario, ad adottare le opportune misure. Fermo restando che le Linee Guida sono rivolte a tutte le LSI, i paragrafi 2 e 3 assumono particolare rilievo per le banche connotate da una elevata incidenza degli NPL. Per individuare queste banche la Vigilanza utilizzerà sia una pluralità di indicatori, sia considerazioni di carattere qualitativo. La Banca d’Italia si riserva la possibilità di integrare le presenti Linee Guida nel corso del 2018 per tenere conto di analoghe iniziative che potranno essere avviate alla luce delle “Council Conclusion” recentemente approvate in sede Ecofin.

