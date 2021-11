Npe, protocollo di intesa Sace-Amco per gestione crediti non performing

Migliorare la gestione dei crediti non performing sia sul territorio italiano sia all’estero. È l’obiettivo del protocollo di intesa siglato da Sace e Amco. Nel dettaglio, Sace, attraverso Sace srv, specializzata nel recupero dei crediti in Italia e all’estero, e Amco (Asset Management Company), attiva sul mercato domestico nell’acquisto e nella gestione di npe, si impegnano a collaborare e condividere best practice e know how specialistico nella gestione dei crediti sul mercato domestico e internazionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza nella valorizzazione dei crediti non performing.

Sace, che attraverso Sace Srv è specializzata nel recupero dei crediti nelle geografie estere più remote e caratterizzate da elevate complessità associate alla tutela del credito, offrirà il proprio know how per la gestione dei crediti internazionali di Amco che, a sua volta, si renderà disponibile a collaborare con Sace nella gestione dei crediti domestici, facendo leva sulla flessibilità e sull’elevata specializzazione della propria piattaforma operativa.

“Con questo accordo rafforziamo il nostro ruolo anticiclico a sostegno delle aziende italiane e della ripartenza del Paese – ha commentato l’amministratore delegato di Sace Pierfrancesco Latini –. Per Sace, impegnata in questa direzione, Amco rappresenta un partner strategico con il quale collaborare sinergicamente in un settore cruciale per la stabilità del mercato come quello della gestione e ristrutturazione dei crediti problematici, in cui la nostra esperienza e le nostre best practice possono fare la differenza”.

“Facendo leva sul know how specialistico e sulla capillarità del network internazionale di SACE contiamo di rafforzare ulteriormente il presidio delle posizioni estere acquisite nell’ambito dei processi di de-risking – ha aggiunto l’amministratore delegato di Amco Marina Natale -. Allo stesso tempo, potremo supportare Sace valorizzando le nostre economie di scala e la nostra specializzazione sul mercato domestico, con l’obiettivo di fronteggiare le sfide poste dallo scenario post pandemico”.