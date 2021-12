Nuova apertura per Premia Finance, inaugurata l’Agenzia di Palazzolo Acreide

Prosegue senza sosta l’espansione di Premia Finance. In questi giorni è stata inaugurata anche la nuova agenzia di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.

L’agenzia sarà gestita dal Consulente del Credito Giuseppe Valvo. Tra i tanti servizi offerti si ricordano Cessioni del Quinto, Mutui, Prestiti Personali, TFS e Assicurazioni. All’inaugurazione è stato presente l’Amministratore Delegato della Società, Gaetano Nardo.

“Premia Finance SpA continua a crescere e a investire sul territorio. Per me è un enorme piacere essere presente al taglio del nastro della nuova Agenzia di Palazzolo Acreide. Siamo felici di poter radicarci anche in questa meravigliosa realtà. Al Consulente del Credito Giuseppe Valvo vanno i miei migliori auguri per l’avvio di questa attività”, commenta Gaetano Nardo.

“Lavorare accanto a un Team competente e specializzato come quello di Premia Finance SpA è per me un grande orgoglio e una bella opportunità di crescita. Invito ogni Consulente del Credito a compiere la mia stessa scelta professionale”, ha dichiarato Giuseppe Valvo.

La Società è sempre alla ricerca di figure specializzate nel Credito e seleziona Consulenti del Credito in tutta Italia. Invia la tua candidatura all’indirizzo mail commerciale@premiafinancespa.it.