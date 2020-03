Nuova Sabatini, Confeserfidi primo confidi accreditato dal Mise

Il 9 marzo 2020 il Mise ha comunicato l’accreditamento per la gestione delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini. Tra i diversi soggetti gestori delle agevolazioni Confeserfidi risulta il primo confidi italiano ad ottenere i parametri per l’accesso alla piattaforma Mise a supporto della misura Beni Strumentali.

Tale riconoscimento permetterà alle imprese appartenenti a qualsiasi settore di beneficiare delle agevolazioni in conto interessi previste dalla misura ministeriale in caso di finanziamenti finalizzati per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

Grazie a questo accreditamento le Pmi italiane potranno accedere direttamente tramite Confeserfidi alle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini.

LA NUOVA SABATINI

A COSA SERVE

Con il presente bando si intende sostenere che le imprese che intendono acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

VANTAGGI

Il bando prevede un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo pari al: